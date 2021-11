Urodziny we wrocławskim ZOO. W świecie populacja tych zwierząt drastycznie spada

Sajmiri wiewiórcza, małpa występująca m.in. w dorzeczu Amazonki, urodziła się we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Od 2011 r. na świat przyszło tu w sumie 36 osobników tego gatunku. Populacja tych małp drastycznie spada. Na wolności są one masowo odławiane na potrzeby badań naukowych i handlu.

We wrocławskim ogrodzie zoologicznym prowadzona jest hodowała zachowawcza sajmirów wiewiórczych. Od 2011 r. urodziło się tu 36 małp tego gatunku. Ostatnia na początku listopada.

– Maluch przyszedł na świat nieco ponad dwa tygodnie temu. Już drugiego dnia przeszedł z brzucha na plecy matki i mocno się trzyma. Na razie przebywa tylko z matką – śpi i pije jej mleko. Tak będzie przez trzy tygodnie. Potem będzie wychowywany przez siostry i ciotki, bo tak jest u tego gatunku – powiedział Jacek Góral, który opiekuje się sajmirami od początku ich hodowli w wrocławskim zoo.

Małpy tego gatunku w naturze żyją m.in. w dorzeczu Amazonki. Ich populacja drastycznie spada, ponieważ są masowo odławiane. Trafiają do laboratoriów lub prywatnych domów.

– Sajmiri wiewiórcza uważana była za gatunek modelowy do badań. Dlatego był odławiany w setkach tysięcy, jak nie milionach osobników do przeróżnych badań biomedycznych i kosmetologicznych. Większość tych małp żyła krótko, bo badania były agresywne, np. zakażanie różnymi szczepami bakterii czy wirusów. Teraz zmniejszono eksploatację zwierząt w testach, ale słychać głosy, że przyszłość to biogenetyka oparta o eksperymenty na naszych kuzynach – małpach. Mam nadzieję, że tak się nie stanie – podkreślił prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak.

Sajmiri wiewiórcza (Saimiri sciureus) nazywana jest „dzieckiem słońca”, ponieważ żyje w tropikalnym klimacie i potrzebuje ciepła oraz światła. Zamieszkuje korony drzew w wilgotnych lasach Brazylii, Gujany, Gujany Francuskiej i Surinamu. Należy do małych małp, długość jej ciała sięga 35 cm, a masa od 0,5 do 1,4 kg. Ma charakterystyczne ubarwienie – od białego, przez szaro-oliwkowy do pomarańczowego. Tym, co ją wyróżnia, jest rysunek pyska – na czarnym tle ma wyraźnie białe okolice oczu.

Należy do gatunków socjalnych, żyje w grupach, których liczebność sięga nawet 100 osobników. Dożywają 20 lat, choć w specjalistycznych hodowlach nawet 30.

Źródło: PAP