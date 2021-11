COVID-19 w Los Angeles. Najwięcej zachorowań w najlepiej zaszczepionych dzielnicach

Urzędnicy z Los Angeles nie potrafią zrozumieć, dlaczego najwyższe współczynniki zachorowań na Covid-19 odnotowuje się w dzielnicach, które są najlepiej wyszczepione.

W ciągu dwóch tygodni, do 6 listopada, w Los Angeles najwyższe współczynniki zakażeń odnotowano także w dzielnicach, które są zamieszkiwane przez najlepiej wyszczepione społeczności. Urzędnicy ds. zdrowia nie potrafią zrozumieć tego zjawiska.

Rozważane są różne wytłumaczenia tego zjawiska. Urzędnicy podejrzewają, że albo odporność zapewniana przez szczepionki już się wyczerpała (i według urzędników należałoby się doszczepić), albo społeczności te mają niższy poziom naturalnej odporności z powodu historycznie niskiego poziomu narażenia na koronawirusa.

Można to interpretować tak, że szczepienia zapewniły mieszkańcom tych dzielnic odporność, więc byli oni mniej narażeni na zakażenie koronawirusem, więc teraz chorują na Covid częściej. Trzeba przyznać, że to bardzo ciekawe tłumaczenie.

Dyrektorka Departamentu Zdrowia Publicznego, Barbara Ferrer, powiedziała, że władze spróbują zbadać, jakie czynniki są odpowiedzialne za to, że w poszczególnych społecznościach, które mają ponadprzeciętne wskaźniki szczepień, nadal ą odnotowywane sjedne z najwyższych wskaźników nowych przypadków. Wspólnym mianownikami wydaje się być wiek. Według Ferrer to młodsi ludzie napędzają pandemię.

– Zasadniczo w społecznościach o najwyższych wskaźnikach jest to pandemia, która jest w rzeczywistości napędzana przez młodszych ludzi – mówi urzędniczka.

Ferrer dalej namawia do szczepienia się: – Kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek mieszkasz, niezależnie od tego, czy mieszkasz w społeczności o wysokim wskaźniku szczepień, czy z niezbyt wysokimi wskaźnikami szczepień, najważniejszą rzeczą, którą jako osoba będziesz musiał zrobić, to zaszczepić się, zaszczepić ludzi, których kochasz, a następnie rozsądnie podchodzić do środków ostrożności – apeluje urzędniczka.

