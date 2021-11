Policyjne łowy w Słupsku. Setki „maskowych” interwencji

W miniony weekend słupscy policjanci podjęli ponad 250 interwencji wobec osób niestosujących się do obowiązku zakrywania ust i nosa, m.in. w centrach handlowych. Na blisko 100 osób nałożyli mandaty, a w trzech przypadkach sporządzili wnioski o ukaranie do sądu – podała w poniedziałek KMP w Słupsku.

Działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa funkcjonariusze Komendy Miejskie Policji w Słupsku (Pomorskie) prowadzą nieprzerwanie od początku mniemanej pandemii. W ramach codziennych obowiązków, jak podały służby prasowe, sprawdzają, czy mieszkańcy i turyści stosują się do obowiązujących obostrzeń, w tym do zasłaniania ust i nosa w miejscach objętych nakazem.

Z informacji przekazanych przez słupską policję wynika, że w miniony weekend funkcjonariusze podjęli ponad 250 interwencji, m.in. w centrach handlowych wobec osób, które nie zastosowały się do obowiązku zakrycia ust i nosa.

„Na blisko 100 osób nałożyli mandaty karne, w trzech przypadkach sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Od początku listopada interweniowali z kolei 1860 razy, mandatem ukarali 605 osób i sporządzili 20 wniosków o ukaranie do sądu” – podała słupska policja i zapowiedziała kontynuację kontroli stosowania się do obostrzeń.

Źródło: PAP