To tutaj złapali Tuska. Jest nagranie [VIDEO]

Donald Tusk stracił prawo jazdy. Lider PO w terenie zabudowanym sunął z prędkością 107 km/h. Jeden z kierowców udostępnił nagranie z kamery samochodowej, które ukazuje, w którym miejscu złapany został Tusk.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (20.11) przed godziną 11 w miejscowości Wiśniewo niedaleko Mławy. To fragment krajowej „siódemki” prowadzącej z Warszawy do Trójmiasta.

Jak poinformowała policja, zatrzymanie dotyczyło 64-letniego kierowcy skody, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o ponad 50 km/h. Zostało mu zabrane prawo jazdy i dostał mandat.

Po krótkim czasie media ujawniły, że chodzi o Donalda Tuska. Gdy fakt ten wyszedł na jaw, lider PO zamieścił wpis na Twitterze.

„Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji” – napisał Tusk.

W sieci pojawiło się nagranie z miejsca zatrzymania Tuska. Sytuację zarejestrowała kamera samochodowa jednego z uczestników ruchu. Jak podaje portal tvp.info, autentyczność miejsca zatrzymania Tuska, które widać na filmie, potwierdzono w trzech niezależnych źródłach.