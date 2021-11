Władze zaniepokojone. Apelują do mieszkańców, by robili zapasy

Władze Chin zaapelowały do mieszkańców, aby robili zapasy podstawowych produktów zaspokajających codzienne potrzeby na wypadek nagłego wzrostu popytu na nie.

Ministerstwo Handlu nakazało lokalnym władzom podjęcie działań zmierzających do utrzymania zaopatrzenia na odpowiednim poziomie, stabilnych cen oraz o szybkie sygnalizowanie jakichkolwiek problemów z łańcuchami zaopatrzenia.

Niezwykle intensywne deszcze, które nawiedziły Chiny na początku października, doprowadziły do skokowego wzrostu cen warzyw, co wzbudziło obawy o wzrost cen żywności w ogóle i zaniepokoiło władze w Pekinie, które przywiązują dużą wagę do zagwarantowania mieszkańcom kraju bezpieczeństwa żywnościowego.

Rząd podejmuje też wysiłki, aby zmniejszyć skalę marnowania żywności, po tym jak w ubiegłym roku uczyniono z tej kwestii priorytet działań władz.

Media państwowe starały się zapewnić mieszkańców, że podstawowych produktów żywnościowych w sklepach na pewno nie zabraknie, a telewizja państwowa CCTV podała, że doszło do nadinterpretacji porad Ministerstwa Handlu.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Świecie w numerze 45-46 „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.