Asteroida może uderzyć w Ziemię. Elon Musk przepowiada KONIEC ŚWIATA, ale spróbuje nas uratować

Asteroida 99942 Apophis za ok. 10 lat może uderzyć w Ziemię, a my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Elon Musk, miliarder i wynalazca, przepowiada, że to może oznaczać koniec świata. Szef SpaceX, Tesli i wielu innych firm spróbuje jednak uratować ludzkość przez apokalipsą. Choć brzmi to jak scenariusz do filmu katastroficznego, to problem jest jak najbardziej prawdziwy.

Jeśli asteroida 99942 Apophis uderzy w Ziemię, to może oznaczać koniec świata – przepowiada Elon Musk. Miliarder powołał się na historię naszej planety – zderzenie asteroid z Ziemią niejednokrotnie było początkiem wymierania wielu gatunków stworzeń.

Problem jest poważny i nie powinien być lekceważony. Dlatego miliarder wezwał rządy państw do skupienia się na tym poważnym zagrożeniem i jak najszybsze przeznaczenie funduszy na opracowanie skutecznej technologii do neutralizacji zagrażających Ziemi planetoid.

Według Muska najlepszym sposobem na zabezpieczenie Ziemi, będzie uczynienie z ludzkości cywilizacji międzyplanetarnej.

Wizjoner ma tu na myśli budowę pierwszych baz, a później miast na Księżycu czy Marsie. Dzięki nim nasz gatunek mógłby przetrwać, gdyby doszło do katastrofy.

Później mieszkańcy takich baz mogliby odbudować cywilizację na Ziemi.

Według Muska cała spuścizna ludzkości powinna zostać zapisana na specjalnych nośnikach i ukryta gdzieś w jaskiniach na obcych planetach.

Miliarder nie mówi tylko po to, by mówić, ale naprawdę przygotowuje się do podjęcia się misji ratunkowej. Już za tydzień jego rakieta Falcon-9 wyniesie w przestrzeń kosmiczną misję DART, w ramach której NASA planuje zderzyć się pojazdem kosmicznym z planetoidą – jak widać nie jest to więc wyimaginowany problem.

Musk myśli też poważnie o bazach na księżycu – dlatego chce zrealizować w 2025 roku. za pomocą statku Starship, powrót Ziemian na księżyc.

Do 2030 roku ma zostać zorganizowany pierwszy załogowy lot na Marsa.

Już za kilka dekad możemy żyć w rzeczywistości rodem z Gwiezdnych Wojen, albo Star Treka – wizjonerzy jak Musk prężą się, by przyśpieszyć ten proces.

Źródło: Interia