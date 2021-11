Łódź. Katolicki ksiądz na „nabożeństwie LGBT”

W ramach tzw. Dni Tolerancji w Łodzi odbyła się ekumeniczna impreza, która obrazoburczo nazywana jest „nabożeństwem LGBT”. Na wydarzeniu obecny był katolicki ksiądz.

„Łączy nas przekonanie, że budowanie wspólnych działań ponad podziałami może realnie wpływać na polepszenie jakości życia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz przywrócić godność tym, którzy sami często nie są w stanie walczyć o swoje prawa. Jesteśmy pewni, że różnorodność ludzka nie jest zagrożeniem, lecz bogactwem, które pozwala rozwijać się społeczeństwu” – napisało w oświadczeniu Stowarzyszenie „Tęczowi Społecznicy”.

To właśnie ta organizacja zorganizowała Dni Tolerancji, które trwały do 14 listopada. Hasłem edycji było „Dialog drogą do godności życia”.

W wydarzeniu udział wzięli kapłani różnych wyznań. Duchowni modlili się za „ofiary mowy nienawiści”. Ostatniego w jednym z łódzkich hoteli zorganizowano nabożeństwo ekumeniczne nazwane „nabożeństwem LGBT”, bo modlono się właśnie za osoby o różnych orientacjach.

Wydarzenie poprowadził przywódca wspólnoty ewangelicko-augsburskiej, dr Roman Pracki. Na „nabożeństwie” pojawił się także przedstawiciel Kościoła Katolickiego – rektor katolickiego Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. dr Sławomir Sosnowski.

Katolicki kapłan wraz z duchownymi innych wyzwań modlił się w sali przyozdobionej symbolami ruchu LGBT za członków tego ruchu.

Modlitwy odbywały się pod hasłem „Pamiętaj! Bóg kocha Ciebie, takiego, jakim Cię stworzył”.

Źródło: PCh24.pl