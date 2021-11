Andrusiewicz o covidowym szczytowaniu: już prawie, już jesteśmy blisko

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził podczas konferencji prasowej, że Polska zbliża się do szczytu zachorowań na covid.

– Jeżeli porównujemy dane tygodniowe, to obserwujemy w kolejnym tygodniu spadek dynamiki zakażeń. Ta dynamika nadal jest oczywiście na plusie, ale to już jest w tej chwili 24 proc. – mówił podczas konferencji prasowej Wojciech Andrusiewicz.

– Jeżeli porównamy to jeszcze do danych sprzed kilku tygodni, to widzimy, że ta dynamika znacznie opada. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dwa województwa, w których ta sytuacja w tej czwartej fali epidemii była najgorsza, czyli lubelskie i podlaskie, tam już widzimy dzisiaj, tydzień do tygodnia, spadki dwucyfrowe – mówił dalej rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Według polityka Polska zbliża się do szczytowego momentu w liczbie zachorowań.

– To nie jeszcze zapewne szczyt, ale na pewno jesteśmy blisko tego szczytu. O tym też świadczy spadająca dynamika nowych ognisk w szkołach i spadająca dynamika kwarantann uczniów, którzy nie są zaszczepieni. To nadal są wzrosty, ale te wzrosty zdecydowanie w ostatnim tygodniu wyhamowały – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

Źródło: NCzas