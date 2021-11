Black Friday to – w teorii – dzień największych wyprzedaży w roku. Tzw. „święto konsumpcjonizmu” jest niezwykle popularne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii, a ostatnio coraz bardziej także w Polsce.

Wyprzedaże z okazji Czarnego Piątku uznawane są za największe promocje i obniżki cen pojawiające się w sklepach.

W Polsce ten dzień staje się coraz popularniejszy. Z badania firmy TNS Kantar wynika, że już 87 proc. Polaków wie, czym jest Black Friday. Z danych platformy Black Friday Global wynika natomiast, że w ostatni piątek listopada statystyczny Polak wyda na zakupy 735 zł.

Black Friday. Uwaga na cenowe oszustwa

Podczas Black Friday rzeczywiście można ustrzelić niezłą promocję i kupić produkt w niespotykanej cenie. Nie jest to jednak tak powszechna sytuacja, jak próbują nas przekonać marketerzy.

Coroczne analizy pokazują, iż realnie można mówić o obniżkach cen o ok. 3 proc. Powszechną praktyką jest bowiem podwyższanie kilka dni wcześniej cen produktów, by je potem obniżyć i w Black Friday pochwalić się gigantycznymi promocjami. W praktyce natomiast zdarza się, że niektóre produkty w Czarny Piątek są droższe niż zwykle.

Dlatego też historię ceny danego produktu warto prześledzić w Internecie. W tym celu powstała specjalna strona internetowa fakefriday.org, której algorytmy zbierają dane o cenach w różnych sklepach w ostatnich miesiącach. Dzięki temu bez problemu można sprawdzić, czy promocja z okazji Czarnego Piątku rzeczywiście promocją jest, czy może ktoś próbuje nas zrobić w bambuko.

Czarny Piątek. KNF ostrzega

„Zakupowa gorączka podczas Black Friday to okres wzmożonej aktywności oszustów. Przypominany o dobrych praktykach, które mogą pomóc zabezpieczyć się przed kradzieżą, podczas zakupów w Internecie. Zachowajcie czujność i nie dajcie się złowić oszustom” – napisano na profilu KNF w mediach społecznościowych.

Jak przypomina CSIRT KNF – czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego – trzeba szczególną uwagę zwracać na nieznane sklepy, które oferują markowe towary w atrakcyjnych cenach. Konieczna jest także weryfikacja adresu strony, na której dokonuje się płatności online, bo oszuści tworzą strony podobne do istniejących bramek płatniczych.

Poza tym, według ostrzeżenia CSIRT KNF, trzeba się wystrzegać informacji SMS-owych o konieczności dopłacenia niewielkiej kwoty za przesyłkę. Zwłaszcza nie należy klikać w linki, zamieszczane w takich informacjach, bo jest oszustwo.

KNF zaleca także ostrożność w razie otrzymania informacji SMSem lub mailem o wygranej w różnego rodzaju konkursach, bo to także częsta metoda działania oszustów. Nadzór zaleca także dokładne sprawdzanie SMSów lub wiadomości w aplikacji mobilnej, służących do potwierdzania płatności.

Zakup w Black Friday. Czy można reklamować lub zwrócić towar?

Niektóre ze sklepów przekonują, że skoro towar kupiono w mega promocji, to nie podlega on zwrotowi czy reklamacji. To nieprawda.

Z racji Black Friday UOKiK przypomina, że przecenione towary – tak jak wszystkie inne – podlegają reklamacji, jeśli okażą się wadliwe. Reklamacje składa się u sprzedawcy.

UOKiK dodaje, że osoby kupujące w sieci powinny pamiętać, że konsument ma ustawowe prawo do namysłu i że w ciągu 14 dni od otrzymania produktu może odstąpić od umowy bez podawania powodów.