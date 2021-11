BLACK WEEK i rekonstrukcja mordu w Jedwabnem

馃挜聽W tym tygodniu przyjedzie do nas z drukarni聽ksi膮偶ka Jedwabne, 10 VII 1941 r. Rekonstrukcja mordu.

Jej premiera b臋dzie mia艂a miejsce na聽warszawskich Targach Ksi膮偶ki Historycznej, kt贸re po roku przerwy zn贸w zagoszcz膮 w Arkadach Kubickiego na Zamku Kr贸lewskim od聽25 do 28 listopada. Oczywi艣cie, b臋d臋 na nich obecny, zw艂aszcza w weekend. Nowa ksi膮偶ka jest skr贸con膮 wersj膮 naszego 藕r贸d艂owego聽opracowania Jedwabne. Historia prawdziwa聽wydanego pod koniec czerwca 2021 r. Jej obj臋to艣膰 to ok. 15 proc. orygina艂u.

Cz臋艣膰 I monografii jest nieco skr贸con膮 wersj膮 Rozdzia艂u I z naszego opracowania 藕r贸d艂owego. Natomiast Cz臋艣膰 II stanowi w艂a艣ciw膮 rekonstrukcj臋 przebiegu jedwabie艅skiej zbrodni i powsta艂a na podstawie relacji tych 艣wiadk贸w, kt贸rych zeznania uznali艣my za prawdopodobne i sp贸jne. Sk艂ada si臋 w du偶ej mierze z kompilacji cytat贸w z ich zezna艅. Ksi膮偶ka ma oczywi艣cie charakter naukowy, ale zapewniam, 偶e czyta si臋 j膮 jak krymina艂 i zawiera chyba najbardziej szczeg贸艂owy i zgodny ze stanem faktycznym opis tego, co tam si臋 zdarzy艂o w feralny czwartek 10 lipca 1941 r.

Serdecznie zapraszam wszystkich do komentowania i krytykowania tej formy prezentacji wiedzy o zdarzeniach, do jakich dosz艂o wtedy w Jedwabnem, gdy偶 w艂a艣nie w tym kszta艂cie mamy zamiar wyda膰 t臋 ksi膮偶k臋 w j臋zyku angielskim w roku 2022. Rzetelne komentarze i krytyka pomog膮 nam w zbli偶eniu jej formy do uzyskania mo偶liwego idea艂u.

馃憠聽W tym miejscu chcia艂bym te偶 podzi臋kowa膰 wszystkim Darczy艅com, kt贸rzy zar贸wno poprzez聽wp艂aty na Fundacj臋 Najwy偶szy Czas, jak i poprzez udzia艂 w celowych zbi贸rkach umo偶liwili sfinalizowanie tego projektu, kt贸ry trwa ju偶 czwarty rok.

Gdyby nie Pa艅stwo, powiedzenie prawdy na temat tych skierowanych w Polak贸w i Polsk臋 brutalnych oskar偶e艅 pewnie jeszcze bardzo d艂ugo nie by艂oby mo偶liwe. Tak wi臋c pozostaje nam jeszcze doko艅czenie聽filmu Jedwabne. Prawdziwa historia. Niestety zapowiadana na grudzie艅 premiera nie dojdzie do skutku, gdy偶 musimy powt贸rzy膰, z przyczyn technicznych, zdj臋cia w Waszyngtonie, co nast膮pi dopiero 13 grudnia. Potem trzeba b臋dzie te zdj臋cia wstawi膰 do filmu i ostatecznie zako艅czy膰 monta偶.

Wszystko wi臋c wskazuje, 偶e premiera b臋dzie mia艂a miejsce na pocz膮tku 2022 r. Oczywi艣cie b臋d臋 informowa艂, jak id膮 prace. Film nie ko艅czy naszego programu jedwabie艅skiego. Jak ju偶 wy偶ej wspomnia艂em, kolejny krok聽to wydanie ameryka艅skiej wersji ksi膮偶ki oraz stopniowa zmiana paradygmatu w sprawie Jedwabnego z oszczerczego wobec Polski i Polak贸w na prawdziwy. Zajmie to du偶o czasu i wysi艂ku, ale nie mam w膮tpliwo艣ci, 偶e zako艅czy si臋 sukcesem.

馃憠聽A zaczynaj膮cy si臋 tydzie艅 w naszej ksi臋garni b臋dzie s艂ynnym聽BLACK WEEK-iem聽i聽wszystkie ceny na ksi膮偶ki z naszego wydawnictwa obni偶am z tej okazji o 30 proc. Zapraszam wi臋c wszystkich do przed艣wi膮tecznych zakup贸w ju偶 teraz, bo p贸藕niej b臋dzie dro偶ej.

馃憠聽Jak co roku o tej porze聽zapraszam te偶 do odnawiania prenumeraty聽鈥 dzi臋ki niej nie przegapicie Pa艅stwo ani jednego numeru 鈥濶ajwy偶szego CZAS!鈥-u, a my b臋dziemy mieli bardziej stabilny przych贸d od tego, kt贸ry zapewniaj膮 nam dystrybutorzy