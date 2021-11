Od 22 do 28 listopada w sklep-niezalezna.pl (TUTAJ) trwa BLACK WEEK, czyli tydzień wielkich promocji. W tych dniach wszystkie książki naszego wydawnictwa, czyli Biblioteki Wolności, są objęte 30-procentową zniżką. To faktyczna przecena, niepoprzedzona – co częste w polskim internecie – podwyżką czy innymi sztuczkami.

Proponujemy rzucić okiem na 5 świetnych pozycji, którymi z pewnością warto się zainteresować.

1. O Cywilizacji Śmierci. Jak zatrzymać antykulturę totalitarnych mniejszości. (MAREK JAN CHODAKIEWICZ)

Tym raz znany historyk prof. Marek Jan Chodakiewicz wyszedł z archiwów i opisał to, co widział na własne oczy jako student, a potem naukowiec w San Francisco, Los Angeles i Waszyngtonie, czyli jak cywilizacja śmierci przejęła Stany Zjednoczone…

2. Protokoły Mędrców Kowida (Stanisław Michalkiewicz)

„Protokoły…” Stanisława Michalkiewicza to zapis tych wszystkich zdumiewających głupot, półprawd, bzdur, przeinaczeń i propagandy, którymi jesteśmy nieustannie atakowani od czasów zarania wciąż trwającej zarazy. Zarazy, która dawno przestała być zjawiskiem tylko biologicznym, a stała się fenomenem, także, a może przede wszystkim, politycznym i społecznym.

3. Nowa Normalność (GRZEGORZ BRAUN, TOMASZ SOMMER)

Książka jest zapisem serii rozmów Grzegorza Brauna z Tomaszem Sommerem, przeprowadzonych w czasie pandemii oraz wybranych, zredagowanych wystąpień posła na Sejm RP. Żyjemy w dziwnych i niepewnych czasach, które z pewnością przyniosą jedno: przyszłość inną od tej, jaką wyobrażaliśmy sobie dotychczas. Książka jest miejscami zabawna, jednak ogólne przesłanie jest wyjątkowo niepokojące…

4. Nowa Normalność 2 (GRZEGORZ BRAUN, TOMASZ SOMMER)

Druga część bestsellera Grzegorza Brauna i Tomasza Sommera. Tak jak w pierwszej części analizujemy publicznie dostępne i oficjalne plany możnowładców, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do zwiększenia kontroli nad społeczeństwem, odebrania ludziom majątku i scentralizowania oraz zwiększenia władzy. Książka, choć formalnie stanowi kontynuuacje swojej poprzedniczki, jest zamkniętą całością. Można ją czytać bez znajomości Nowej Normalności 1.

5. Tęczowy terror. Upadek normalności we Francji (BOGDAN DOBOSZ)

Bogdan Dobosz pokazuje, jak rewolucja komunistyczna z udziałem proletariatu zastępczego przewala się przez Francję i pokazuje mechanizmy przechodzenia od etapu umizgów do etapu surowości. Już nie „zabrania się zabraniać”, tylko przy pomocy ustawodawstwa i niezawisłych sądów prowadzi się coraz bardziej zdecydowaną walkę przeciwko „homofobii”, „przemocy domowej”, „stygmatyzowaniu” i „wykluczaniu” – a do budowy nowego wspaniałego świata zaprzęgnięty został też państwowy monopol edukacyjny.

