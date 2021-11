Cud! Sasin mówi językiem Konfederacji i partii KORWiN

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości musieli być w szoku, słuchając wypowiedzi ministra Jacka Sasina w TVP Info. Po latach rozdawnictwa, podwyższania podatków i psucia gospodarki, w obliczu kryzysu, który jest m.in. efektem tych działań, pisowscy politycy zaczynają mówić językiem Konfederacji, a konkretnie jej wolnościowego skrzydła z partii KORWiN.

Co napsuli, to muszą naprawić. Od 2015 roku PiS podwyższał podatki i nakładał nowe. Tymczasem politycy z partii KORWiN, którzy zasilają wolnościowe skrzydła Konfederacji, postulowali działania zupełnie odwrotne.

Teraz przyszedł kryzys i ktoś w PiS-ie postanowił w końcu posłuchać mądrzejszych. Jacek Sasin mówiący w TVP Info obniżce akcyzy na paliwo mówił jak typowy korwinista.

– Chodzi nam o to, że rzeczywiście to paliwo nieco staniało, stąd decyzja o tym, aby obniżyć akcyzę do poziomu takiego, na który pozwalają nam regulacje unijne. My więcej nie możemy. To najniższy możliwy poziom i czasowa rezygnacja z pobierania podatku handlowego, od handlu paliwa. To jest rozwiązanie podatkowe, które spowoduje, że ten spadek cen benzyny tylko ze względów podatkowych przekroczy 20 gr na litrze, a liczymy, że ten efekt będzie jeszcze wyższy, że ten realny spadek będzie około 30% – stwierdził Jacek Sasin w rozmowie z Michałem Adamczykiem w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

O tym, że PiS zaczyna realizować postulaty Konfederacji, mówił już Krzysztof Bosak:

Tarcza antyinflacyjna

W ramach ogłoszonej w czwartek tzw. tarczy antyinflacyjnej na pięć miesięcy (20 grudnia 2021-20 maja 2022 r.) wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na gaz zostanie obniżona do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.).

Ponadto gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na energię elektryczną, a dla pozostałych odbiorców akcyza zostanie obniżona do minimum UE. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na energię elektryczną zostanie obniżona do poziomu 5 proc. (z obecnego 23 proc.).

W 2022 r. w dwóch ratach wypłacony ma zostać dodatek osłonowy w wysokości od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i liczby osób. Ponadto w ramach oszczędności w 2022 r. ma m.in. zostać ograniczone tworzenia nowych etatów czy urzędów w administracji publicznej, a z funduszy celowych finansowane mają być tylko już realizowane lub ogłoszone programy.

Źródło: PAP, TVP Info, NCzas