Delikatne wprowadzenie nowego korona-straszydła. Niedzielski zleca kontrolowanie kontaktów przylatujących z Afryki

W związku z wykrytym w państwach południowej Afryki nowym wariantem koronawirusa minister zdrowia Adam Niedzielski polecił Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu zwrócenie szczególnej uwagi w prowadzonych wywiadach epidemicznych na zagadnienie kontaktu z osobami wracającymi z Afryki – szczególnie z RPA.

„Poleciłem GIS zwrócenie szczególnej uwagi w prowadzonych wywiadach epidemicznych na zagadnienie kontaktu z osobami wracającymi z Afryki – szczególnie RPA, gdzie mutacja odpowiada za 100 proc. nowych zakażeń. Dodatnie próbki będą badane w laboratoriach pod kątem genomu wirusa” – poinformował w piątek na Twitterze szef resortu zdrowia.

Wpis ministra podlinkowany jest informacją na temat nowego koronawirusa opublikowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Światowa Organizacja Zdrowia wykryty w państwach południowej Afryki nowy wariant koronawirusa wskazała jako „niepokojący”. Specjaliści WHO analizujący nowy wariant określili go jako odmianę wysoce zaraźliwą. Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa był dominujący obecnie na świecie wariant Delta.

Nowa odmiana koronawirusa znana dotychczas jako B.1.1.529 otrzymała nazwę greckiej litery Omikron.

Wariant B.1.1529 został wykryty 11 listopada w Botswanie. Trzy dni później potwierdzono jego obecność w organizmie pacjenta w RPA. Został także zidentyfikowany u 36-latka, który 13 listopada wrócił z Afryki Południowej do Hongkongu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała w piątek na Twitterze, że Komisja „proponuje wstrzymanie lotów z południa Afryki ze względu na budzący obawy wariant wirusa B.1.1.529.”

Wielka Brytania w południe w piątek zawiesiła loty z RPA, Namibii, Zimbabwe, Lesoto, Botswany i Eswatini (dawniej Suazi). Wstrzymanie lotów początkowo przewidziane jest do niedzieli rano, a później wyjechać z tych krajów będą mogli tylko obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Będą jednak musieli odbyć 10-dniową płatną kwarantannę w hotelu.

WHO podała, że w skali globu odnotowano dotąd nieco poniżej 100 przypadków wariantu Omikron, głównie w RPA i Botswanie.

A co się stanie kiedy wykryją pierwsze przypadki w Polsce? Zgadujemy: locdowny, kwarantanny a może i przymusowe szczepienia? Jedno jest pewne – nowy mutant korony jest świetnym narzędziem do siania strachu i mobilizowania do szczepień. A może o to chodzi?

Źródło: PAP