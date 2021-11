Premier Morawiecki na Downing Street 10

Szef polskiego rządu odwiedza 26 listopada Londyn, gdzie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii.

Rozmowa miała być poświęcona sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, a także kwestiom związanym z wysokimi cenami energii.

Na otwartym dla mediów wstępie spotkania na Downing Street Johnson mówił o polsko-brytyjskich relacjach.

„Myślę, że Polska w naszym sposobie myślenia jest naszym najbliższym europejskim sojusznikiem w NATO w zakresie budowania obrony, relacji długoterminowego bezpieczeństwa i oczywiście w wielu innych obszarach” – powiedział Johnson.

Morawiecki podziękował Johnsonowi za te słowa, podkreślił, że sytuacja migracyjna w Polsce jest bardzo intensywna i jest to problem dla całej Europy.

„Widzimy, że w tym nowym porządku świata pojawiają się niekoniecznie dobrzy gracze na naszych granicach i to jest istotne wyzwanie dla wspólnoty transatlantyckiej. Musimy być solidarni” – podkreślił szef polskiego rządu.

To część „ofensywy dyplomatycznej” Morawieckiego, który od kilku dni objeżdża kraje europejskie. W czwartek szef polskiego rządu był w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz z Olafem Scholzem, który jest kandydatem na nowego kanclerza tego kraju. W środę Morawiecki był w Paryżu i rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Udał się też do Lublany na spotkanie z szefem słoweńskiego rządu Janeszem Janszą.

W poprzednich dniach polski premier spotkał się z przywódcami: Litwy, Łotwy, Estonii, a także premierami państw Grupy Wyszehradzkiej (w jej skład poza Polską wchodzą Węgry, Czechy i Słowacja) oraz z premierem Chorwacji.

🇵🇱🇬🇧PM @MorawieckiM was welcomed by the PM of the United Kingdom @BorisJohnson in #London. pic.twitter.com/OzYRSN0tyT

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) November 26, 2021