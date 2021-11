WHO już nadała imię nowemu mutantowi. Ale celowo ominęli jedną literę greckiego alfabetu

Analizując w piątek nowy wariant koronawirusa, specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określili go odmianą wysoce zaraźliwą.

Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa był dominujący obecnie na świecie wariant Delta – przypomniała agencja Associated Press.

WHO podała, że w skali globu odnotowano dotąd nieco poniżej 100 przypadków wariantu Omikron, głównie w RPA i Botswanie.

Decyzje o zawieszeniu lotów z południa Afryki podjęły w piątek między innymi władze Maroka, Wielkiej Brytanii, Izraela, Francji, Włoch, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Danii i Filipin. W USA trwają konsultacje w tej sprawie.

Do tej pory WHO nazywała kolejne warianty następnymi literami alfabetu greckiego. Ostatnim był wariant Nu.

Następna w kolejności jest litera xi (ksi). Dokładnie tak jak ma na imię prezydent Chin Xi Jinping. Najwyraźniej dobre imię przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej, już wyjątkowo nadszarpnięte przez pandemię, nie mogło patronować nowej mutacji.

News of new Nu variant, but WHO is jumping the alphabet to call it Omicron, so they can avoid Xi. pic.twitter.com/UJ4xMwg52i

— Martin Kulldorff (@MartinKulldorff) November 26, 2021