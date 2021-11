Austria protestuje. Nie dla obowiązkowych szczepień i lockdownu [VIDEO]

W ubiegły weekend duży protest przeciwko obowiązującemu od poniedziałku lockdownowi i obowiązkowym szczepieniom urządzono w Wiedniu.

Tym razem protesty przeniosły się poza stolicę. Protestowano m.in. w Klagenfurcie, Grazu, Innsbrucku czy St. Pölten.

Policja szacuje, że najwięcej ludzi zgromadził protest w Grazu – około 30 000 osób. Manifestacje przebiegły pokojowo, jedynie w St. Pölten doszło do drobnych incydentów.

Austrians defying lockdown restrictions. Singing :"people like us never give up" pic.twitter.com/53g1mcQ3Z4

— Deleuze (@Kukicat7) November 27, 2021