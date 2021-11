Po stu latach do regionu paryskiego wróciły… wilki

Wilk wrócił do regionu Ile-de-France. Wcześniej widziano okazy tego zwierzęcia w departamentach Calvados i Eure.

Teraz okazuje się, że wilk fotografowany na terytorium departamentu Yvelines, w pobliżu miejscowości Blaru. Yvelines to jeden z departamentów należących właśnie do regionu paryskiego i leży 66 km od centrum Paryża.

Prawie sto lat po zniknięciu wilk wraca do Île-de-France – donosi dziennik „Le Parisien”. W sumie szaremu wilkowi wejscie do regionu stołecznego z terytorium Włoch zajęło 30 lat. Od tego czasu we Francji obserwowano rekolonizację kolejnych terenów przez ten gatunek.

Przybycie wilka w te okolcie specjalnie jednak nie dziwi. Okolice Blaru obfitują w lasy, w tym leżący opodal las de Bizy.

Wilk szary(Canis lupus) zamieszkuje lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry Eurazji i Ameryki Północnej. W tym przypadku chodzi o wilka apenińskiego, podgatunek wilka szarego, zamieszkującego Apeniny we Włoszech oraz Szwajcarię. Jes to gatunek zagrożony, objęty ochroną.

Zwykle terytorium zajmowane przez watahę to 100–300 km². Wilk jest w stanie w dobę pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów, a w poszukiwaniu partnerki samiec potrafi w ciągu 2 tygodni przebyć nawet ponad 600 km.