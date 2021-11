Sanitaryści dokręcają śrubę. Green Pass zamieniony w Super Green Pass

Włoski rząd zaostrza segregację sanitarną. Green Pass wkrótce nie będzie już aktualny, a w jego miejsce pojawi się Super Green Pass.

Green Pass, czyli paszport covidowy, stosowany jest we Włoszech od kilkunastu tygodni. By uzyskać zieloną przepustkę, trzeba być zaszczepionym, ozdrowieńcem lub krótko po teście z wynikiem negatywnym.

Pomimo surowych zasad (bez Green Pass we Włoszech nie można nawet pójść do pracy) covidowe zakażenia, liczba hospitalizacji i zgonów rośnie, a pierwsze regiony wprowadzają lockdown.

Green Pass najwyraźniej nie powstrzymał kolejnej „fali”. Włoski rząd wyciąga z tego wniosek taki, że jego zasady były zbyt „łagodne”.

Od 6 grudnia Green Pass zamieni się w Super Green Pass. Zmiana polega na tym, że przepustki sanitarne nie będą już wydawane na podstawie testów na koronawirusa.

Super Green Pass będzie wyłącznie dla osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Odpowiednio posegregowani ludzie będą mogli wejść do teatru i kina, na imprezy sportowe i publiczne, do zamkniętych sali w barach, restauracjach i do dyskotek.

Przepustka będzie ważna przez 9 miesięcy od czasu przyjęcia ostatniej dawki szczepionki.

Ponadto włoski rząd wydał dekret o rozszerzeniu obowiązkowych szczepień na niemedyczny personel pracujący w służbie zdrowia, siły porządkowe i wojsko oraz wszystkich pracowników oświaty. Wymóg ten dotyczyć będzie także trzeciej dawki.