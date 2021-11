Żyła złota. Nowe preparaty na najnowszy wariant koronawirusa już się robią

Firma Novavax poinformowała w piątek, że rozpoczęła prace nad wersją swojego preparatu przeciw COVID-19, który będzie skuteczny przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa wykrytemu m.in. w RPA. Gotowy do testów i produkcji preparat pojawi się już w ciągu najbliższych tygodni.

Novavax rozpoczęła opracowywanie modelu białka kolczastego w oparciu o znaną sekwencję genetyczną wariantu B.1.1.529.

„Początkowe prace potrwają kilka tygodni” – powiedział rzecznik firmy. Akcje spółki wystrzeliły i zamknęły się w piątek o prawie 9 proc. wyżej niż poprzedniego dnia.

Firma poinformowała, że ​​jest na dobrej drodze do złożenia wniosku o aprobatę swojego preparatu w USA do końca roku. Złożyła również wniosek o zatwierdzenie do Europejskiej Agencji Leków, a także w Kanadzie.

Inni twórcy szczepionek, w tym niemiecki BioNTech SE i Johnson & Johnson, powiedzieli, że testują skuteczność swoich preparatów przeciwko nowemu wariantowi, który Światowa Organizacja Zdrowia nazywa Omikron.

Inovio Pharmaceuticals ogłosiła, że rozpoczęła testowanie swojego preparatu INO-4800, aby ocenić jego skuteczność na nowy wariant. Firma spodziewa się, że testy potrwają około dwóch tygodni.

Inovio jednocześnie projektuje nowy preparat, która jest specjalnie ukierunkowany na wariant Omikron.

Biznes się kręci. Zapewne za kilka dni usłyszymy, że nowe preparaty są bardzo, bardzo, ale to bardzo skuteczne… Ciekawe na ilu dawkach skończy się tym razem?

Źródło: jpost.com