Co oni kombinują? Pilne spotkanie ministrów zdrowia grupy G7

Brytyjskie ministerstwo zdrowia i opieki społecznej ogłosiło w niedzielę, że na poniedziałek zwoła pilne spotkanie ministrów zdrowia grupy G7, by omówić sytuację wywołaną pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa. Na razie nic nie wskazuje na to, że to groźniejsza mutacja niż wszystkie inne – pojawianie się poprzednich mutacji nie było tak „nagłaśniane”, ale najwyraźniej coś się nagle zmieniło…

Wielka Brytania sprawuje obecnie przewodnictwo w grupie G7 (Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy oraz Kanada).

Rząd brytyjski ogłosił w sobotę, że w związku z pojawieniem się wariantu Omikron od osób wjeżdżających do kraju wymagane będzie wykonanie testu PCR i izolacja do czasu uzyskania wyniku; ponadto obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek w sklepach i pojazdach transportu publicznego w Anglii. Nowe zasady wejdą w życie we wtorek.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia potwierdziła w niedzielę trzecią w kraju infekcję wariantem Omikron, dodając, że zakażony zdążył już opuścić Wielką Brytanię. Nie podano, dokąd udała się ta osoba.

Źródło: PAP