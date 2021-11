Kulesza: Za te kłamstwa minister Niedzielski powinien pójść siedzieć [VIDEO]

Ministerstwo Zdrowia wydało niesamowite pieniądze na kampanię, mówiąc, że spośród umierających na COVID-19 jest tylko 1 proc. zaszczepionych. Prawda jest taka, że obecnie jest to już ponad 30 procent, a w grupie zarażonych to ponad 40 procent. Za same te kłamstwa minister Niedzielski powinien pójść siedzieć – powiedział w Polsat News Jakub Kulesza z Konfederacji.

W programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” dyskutowano m.in. o dalszym podejściu do ogłoszonej pandemii koronawirusa.

Anna Maria Żukowska z Lewicy powiedziała, że jej partia rozważa wysunięcie oficjalnego postulatu obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Podobają jej się tzw. rozwiązania austriackie, a Konfederacji zarzuciła tchórzostwo. Dlaczego? Ano dlatego, że Konfederacja najgłośniej opowiada się przeciwko paszportom covidowym w życiu publicznym, czym mocno naciska na PiS i finalnie zniechęca partię rządzącą do wprowadzenia jeszcze ostrzejszej segregacji sanitarnej.

– Rozważamy różne koncepcje dotyczące tego, czy na przykład jednak nie powinniśmy się opowiedzieć za obowiązkowymi szczepieniami. Już rok te szczepienia funkcjonują, zaszczepionych jest 3,5 mld ludzi na świecie, a to jest dosyć duża próba. To jest pewien sygnał, że jeżeli rząd uważa, że coś jest bezpieczne – tak jak szczepienia na odrę, różyczkę, cholerę, polio – to znaczy, że powinien dać temu placet – powiedziała Żukowska.

Tchórzostwo nawzajem zarzucali sobie także politycy PiS i PO. Mariusz Witczak (PO) za to, że PiS za słabo działa w kwestii szczepień, a Błażej Poboży (PiS) za to, że PO tylko krytykuje, nie wysnuwa własnych propozycji, a poza tym kiedyś Tusk stchórzył i uciekł z tonącego okrętu na ciepłą posadkę do Brukseli.

Kulesza: Niedzielski powinien siedzieć

Jakub Kulesza podkreślił, że Konfederacja absolutnie nie jest przeciwko szczepieniom, co często próbuje się zarzucać, ale przeciwko obowiązkowi szczepień i paszportom covidowym – a to dwa diametralnie różne aspekty.

– Pani poseł dalej udaje, albo rzeczywiście nie rozumie, czym się różni sprzeciw wobec szczepień, którego w Konfederacji pani nie uświadczy, od sprzeciwu wobec przymusu. Jest zdecydowana różnica – zwrócił się do Żukowskiej Kulesza.

– Takie kraje jak Australia wykluczyły się z grona państw cywilizowanych wprowadzając przymus szczepień, kary za ich brak, areszty domowe i tak dalej. To nie są rozwiązania, ani które należą do sfery cywilizacji, ani które są skuteczne. Przykładem jest Portugalia, która ma najwyższy poziom wyszczepienia, a pomimo to i tak boryka się z epidemią wirusa SARS-CoV-2. A właśnie zrezygnowała z paszportów covidowych. Można powiedzieć, że wy jesteście 100 lat za rzekomo cywilizowanymi krajami – powiedział Kulesza.

– Za pół roku obudzicie się i stwierdzicie, że rzeczywiście paszporty szczepionkowe nie działają – kontynuował w kolejnej wypowiedzi Kulesza.

– Minister Niedzielski po roku obudził się, że obostrzenia nie działają. Gdyby posłuchał Konfederacji, która rok temu mówiła, że lockdown, zamykanie lasów, zamykanie restauracji, niszczenie całego życia społeczno-gospodarczego nie ma sensu, to dzisiaj być może nie borykalibyśmy się z recesją, ogromną inflacją, problemami gospodarczymi, brakiem pracy dla wielu Polaków, zwolnieniami, szalejącymi cenami – powiedział Kulesza.

Podkreślił też, że segregowanie ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych nie ma uzasadnienia medycznego, bo szczepienia nie zapobiegają zakażeniu się ani transmisji wirusa. Prowadzący redaktor Bogdan Rymanowski zacytował nawet ostatnie stanowisko prestiżowego czasopisma „The Lancet” w tej sprawie.

CZYTAJ WIĘCEJ: The Lancet: „Niemcy i USA znów segregują ludzi; szczepienia nie blokują transmisji Covida”

Kulesza podkreślił także, że nieprawdziwe są informacje kolportowane przez sanitarystów, jakoby w szpitalach leżeli w przeważającej mierze niezaszczepieni przeciwko COVID-19. Wprost zarzucił w tej kwestii resortowi Niedzielskiego kłamstwa. A dodatkowo – uważa – za kłamliwą kampanię, na którą wydano miliony z publicznych pieniędzy, Niedzielski powinien wylądować za kratami.

– Najważniejsze są kłamstwa ministra Niedzielskiego. Ministerstwo Zdrowia wydało niesamowite pieniądze na kampanię, mówiąc, że spośród umierających na COVID-19 jest tylko 1 proc. zaszczepionych. Prawda jest taka, że obecnie jest to już ponad 30 procent, a w grupie zarażonych to ponad 40 procent. Za same te kłamstwa minister Niedzielski powinien pójść siedzieć – podsumował Kulesza.

