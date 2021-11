Zmarła legenda Formuły 1

„Z wielkim smutkiem i w imieniu rodziny Williamsów zespół potwierdza odejście w wieku 79 lat Sir Franka Williamsa, założyciela i byłego menedżera Williams Racing. Po przyjęciu do szpitala w piątek, sir Frank zmarł spokojnie tego ranka w otoczeniu swoich bliskich. Dziś składamy hołd naszemu ukochanemu inspiratorowi. Będzie nam brakować Franka. Prosimy wszystkich naszych przyjaciół i współpracowników o uszanowanie życzenia prywatności rodziny w tym czasie.”

W latach 60. Frank Williams wszedł do świata sportów motorowych i to do królowej tych dyscyplin F1. Zarządzał stajnią Piers Courage, a następnie założył w 1966 r. Frank Williams Racing Cars Ltd. Trzy lata później rozpoczął przygodę z F1.

W 1971 roku był świadkiem śmierci w wyścigu swojego przyjaciela Piersa Courage, który miał zaledwie 28 lat. Ten wypadek go nie zniechęcił, podobnie jak nieudana współpraca z bogatym austro-kanadyjskim przemysłowcem Walterem Wolfem, który w połowie lat 70., odebrał mu stajnię. Po nieudanej przygodzie z ekipami Frank Williams Racing Cars i Wolf-Williams Racing, które łącznie działały w sezonach 1969-1976, zaczął od nowa.

Historia sukcesu zaczęła się w 1980 roku, dzięki Alanowi Jonesowi z Australii i Frank Williams zdobył wtedy swój pierwszy tytuł mistrza świata kierowców. W 1982 roku kolejny z Keke Rosbergiem i mistrzostwo także w kategorii konstruktorów.

Był to początek długiej serii. W sumie 16 tytułów mistrzowskich, 9 dla producenta (Williams współpracował z wieloma producentami silników, ale największe sukcesy święcił wraz z Renault, z którymi zdobyli pięć z dziewięciu tytułów) i 7 dla kierowców. Ostatni w 1997 roku dla Jacquesa Villeneuve, ale wcześniej wygrywali dla Williamsa Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993) i Damon Hill (1996).

Frank Willimas był sparaliżowany po poważnym wypadku drogowym w marcu 1986 r. na południu Francji. 1 stycznia 1999 r. otrzymał tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbietę II. Wcześniej, w 1987 królowa Elżbieta II odznaczyła go Orderem Imperium Brytyjskiego.

W 2010 roku oddał klucze od zespołu swojej córce Claire. We wrześniu 2020 roku musiał sprzedać swój zespół amerykańskim inwestorom. Tak kończy się pewna era F1.

Today, we say goodbye to the man who defined our team. Sir Frank was such a genuinely wonderful human being and I’ll always remember the laughs we shared. He was more than a boss, he was a mentor and a friend to everybody who joined the Williams Racing family and so many others. pic.twitter.com/bWpFivpkmi

— George Russell (@GeorgeRussell63) November 28, 2021