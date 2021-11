COVIDIAŃSKI AMOK. Oni też postanowili zamknąć granice. Nawet WHO grzmi, że to nie ma sensu

Rząd Japonii ogłosił w poniedziałek, że od wtorku granice będą zamknięte dla zagranicznych przyjezdnych w związku z rozprzestrzenianiem się na świecie nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Wcześniej na taki krok zdecydowały się władze Izraela.

„To środek ostrożności w celu uniknięcia w Japonii najgorszego scenariusza” – przekazał premier Fumio Kishida. Dodał, że Japończycy powracający z kilku określonych przez rząd krajów będą musieli poddać się kwarantannie w wyznaczonych ośrodkach.

Nowe zarządzenie wchodzi w życie kilka tygodni po złagodzeniu zasad kwarantanny dla osób z zagranicy podróżujących służbowo, co miało na celu ożywienie gospodarki.

Kishida wezwał obywateli do kontynuowania noszenia maseczek i stosowania się do innych podstawowych zasad ochrony przed koronawirusem do czasu poznania dalszych szczegółów na temat wariantu Omikron.

Do tej pory w Japonii nie wykryto żadnego przypadku zakażenia tym szczepem. Minister zdrowia Shigeyuki Goto przekazał na konferencji prasowej, że jedna osoba podróżująca z Namibii otrzymała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i przeprowadzane są dalsze testy, aby ustalić, czy jest to Omikron.

Wiele krajów zakazało dotąd przylotów z krajów południa Afryki, gdzie zgłoszono pierwszy przypadek nowego wariantu, mimo że naukowcy podkreślają, że na razie nie wiadomo, czy Omikron jest bardziej niebezpieczny niż inne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała do pozostawienia granic otwartych, wskazując, że ich zamykanie ma ograniczoną skuteczność. W oświadczeniu WHO opowiedziała się za solidarnością z krajami afrykańskimi. Zauważyła, że ograniczenia w podróżowaniu mogą odgrywać nieznaczną rolę w zmniejszeniu rozprzestrzeniania się Covid-19, ale stanowią „duże obciążenie dla codziennego życia i źródeł utrzymania”.

Anthony Fauci (choć akurat w jego przypadku trudno o zaufanie…), główny doradca medyczny prezydenta Stanów Zjednoczonych, ocenił, że potrzeba około dwóch tygodni, aby podać jednoznaczne informacje o zdolności do przenoszenia się i innych cechach nowego wariantu.