Filipiny uznały Polskę za kraj „niskiego ryzyka zarażenia”

Filipiny od 1 grudnia otworzą granice dla podróżnych z wybranych krajów. W tym i dla Polaków, bo uznano, że należymy do krajów niskiego ryzyka zakażeń koronawirusem. Na zielonej liście znalazły się 44 państwa, w tym właśnie i Polska.

Zaszczepione osoby podróżujące z krajów z listy państw uznawanych za bezpieczne od 1 grudnia będą mogły odwiedzić Filipiny bez obowiązku odbywania kwarantanny. Eksperymentalne otwarcie ma na razie potrwać do połowy grudnia, ale prawdopodobnie będzie przedłużane.

Jak poinformowały władze w Manili, otwarcie granic, które pozostawały zamknięte od początku pandemii wiosną 2020 roku, ma pomóc w ożywieniu miejscowej gospodarki. Liczący ponad 110 mln mieszkańców archipelag bardzo ucierpiał w wyniku pandemicznych obostrzeń.

Rząd Filipin wprowadził jedne z najdłuższych na świecie lockdownów, które w niektórych regionach trwały około czterech miesięcy. Doprowadziło to do zapaści gospodarczej i najgłębszej od dziesięcioleci recesji. W 2020 roku PKB Filipin spadł o 9,6 proc. We wrześniu oficjalna stopa bezrobocia wynosiła tam 8,9 proc.

Ogłaszając ponowne otwarcie granic, rząd wprowadził jednocześnie zakaz wjazdu dla podróżnych z Republiki Południowej Afryki i sąsiednich krajów, z powodu wykrycia nowego wariantu koronawirusa.

W tym regionie Azji na międzynarodowy ruch turystyczny dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 niemal całkowicie otworzyły się dotąd Tajlandia, Indonezja oraz Kambodża, a częściowo także Wietnam i Malezja.

Źródło: PAP