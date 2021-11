Prezydent poleciał do Budapesztu na spotkanie państw V4

W niedzielę 28 listopada wieczorem prezydent Andrzej Duda przybył do Budapesztu, gdzie w poniedziałek weźmie udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Omawiana będzie bieżąca sytuacja polityczna oraz kwestie rozwoju współpracy państw V4.

Wizyta prezydenta rozpocznie się w poniedziałek o godz. 9.30 od oficjalnego powitania przez gospodarza – prezydenta Węgier Janosza Adera.

Następnie w ramach spotkania przywódców planowane są dwie sesje – pod tytułem „The Next 30 Years of V4: The Potential Directions of our Cooperation” oraz „Values and Interests in a Changing Geopolitical Landscape”.

Jak informował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, spotkanie liderów odbędzie się w okrojonym składzie – bez udziału chorego prezydenta Czech Milosza Zemana.

We wtorek prezydent Duda weźmie udział w otwarciu panelu „Leaders for the New World” w ramach poświęconej problematyce zrównoważonego rozwoju konferencji Planet Budapest 2021.

Źródło: PAP