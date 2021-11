Transpłciowy wykładowca relatywizował pedofilię

Adiunkt na wydziale socjologii i kryminalistyki na uniwersytecie w Wirginii, który uznał publicznie, że termin „pedofil” jest zbyt „stygmatyzujący”, został zmuszony do rezygnacji z pracy. Okazuje się, że poprawność polityczna ma swoje granice i resztki rozsądku kołaczą się nawet w murach amerykańskich uczelni.

Uniwersytet w Wirginii pozbył się adiunkta, który kwestionował publicznie niemoralność pedofilii, o czym m.in. informuje New York Post.

Chodziło o Allyna Walkera, 34-letniego asystenta transpłciowego, który uznał termin pedofilii za zbyt „stygmatyzujący”. Proponował używać nazwy „ludzi przyciąganych do nieletnich”. Swoje „mądrości” przedstawił kilka tygodni wcześniej na spotkaniu z przedstawicielami organizacji opieki nad dziećmi.

Tezy wywołały oburzenie i powstała petycja wzywająca do zwolnienia Allyn Walker, która zebrała ponad 14 000 podpisów. Administracja Old Dominion University (ODU) w Norfolk w stanie Wirginia, przeniosła pracownika na urlop administracyjny. Uczelnia nie zwolniła adiunkta, ale ogłosiła, że nie przedłuży z nim umowy, która wygasa w maju przyszłego roku. Jednak pracownik nie czekał i ostatecznie zdecydował się sam zrezygnować z pracy robiąc przy tym sporo hałasu.

Walker jest autorem książki o „poszukiwaniu godności”, gdzie opisuje „ludzi przyciąganych do nieletnich”. Przyznał, że ta terminologia może być przez niektórych interpretowana jako usprawiedliwienie pedofilii, ale wyjaśniał jednak, że sam pociąg nie jest „niemoralny” i różni się od działania, które może być „nie do przyjęcia”.

Dodał, że błędnie zinterpretowano jego tezy i uznał się za prześladowanego. Zdanie już byłego adiunkta przyczepiono się do niego częściowo ze względu na jego „trans tożsamość płciową”. W obronę wzięły go też różne instytucje, które uznały sytuację za „transfobiczną mowę nienawiści”. Z pewnością ten adiunkt nie zginie… W internecie pojawiła się nawet petycja o przywrócenie go do pracy (jednak tylko 2,7 tys. podpisów).

Following widespread backlash, Allyn Walker said the research was “mischaracterized by some in the media and online, partly on the basis of [their] trans identity.” FULL STORY: https://t.co/hY9b7gJioK pic.twitter.com/LsqSpklpo4 — Rebel News (@RebelNewsOnline) November 27, 2021

We call on the admin at Old Dominion University to stand with researchers and experts in the face of misinformation and hate. Putting public relations over academic freedom does not protect children. Reinstate Professor Allyn Walker.

Sign the petition. https://t.co/NgQSCbq1n1 pic.twitter.com/ieee9Q7Wq9 — Prostasia Foundation (@ProstasiaInc) November 20, 2021

Źródło:: Valeurs