Życzenia z okazji żydowskiego święta Chanuka i afgańskie kobiety. Czy to jest kontrowersyjne?

Muzeum Auschwitz zilustrowało życzenia z okazji żydowskiego święta Chanuka zdjęciem ukazującym m.in. afgańskie kobiety w burce. Dyrektor placówki Piotr Cywiński wyjaśnił, że fotografia ma „uzmysłowić kontekst świętowania”. Nie wszyscy przyjęli to wyjaśnienie ze zrozumieniem

Muzeum opublikowało życzenia w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych. Zilustrowało je zdjęciem wykonanym w sierpniu br. w stolicy Afganistanu – Kabulu, przez Paulę Bronstein. Przedstawia kobiety m.in. w burce i nikabie.

Pod postami pojawiły się komentarze, w których internauci pytali m.in., dlaczego użyte zostało zdjęcie muzułmanki do zilustrowania święta żydowskiego.

Późnym wieczorem muzeum opublikowało pod postami wyjaśnienie. Wskazało w nim, że każdego roku „kartka na Chanukę, Boże Narodzenie i Nowy Rok zawiera zdjęcie, które ma na celu zainspirowanie do osobistej moralnej refleksji na temat świata, w którym żyjemy”.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się także dyrektor muzeum Piotr Cywiński. Przypomniał, że od lat placówka przekazując życzenia, ilustruje je „zdjęciami dzisiejszego świata”. „Tak, żeby uzmysłowić kontekst świętowania” – wskazał.

„W tym roku mieliśmy poważny dylemat, co pokazać. Wedle wielu, aż narzucała się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Ale jednak wybraliśmy Afganistan. Z pełną świadomością, że to, co tam się wydarzyło, będzie miało wszystkie najcięższe ogólnoświatowe konsekwencje przed sobą. Przed nami. Dziś kobiety płacą tam najgorszą cenę – jutro, prawdopodobnie, my wszyscy” – napisał w mediach społecznościowych dyrektor Cywiński.

W poprzednich latach fotografie, które ilustrowały życzenia, poruszały m.in. dramat Ujgurów oraz uchodźców.

Chanuka jest żydowskim świętem, upamiętniającym zwycięstwo Machabeuszy nad Grekami. Według kalendarza żydowskiego rozpoczyna się 25. dnia miesiąca kislew i trwa osiem dni. Przypada to pod koniec listopada lub w grudniu.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Warto dodać, że – pomijając aspekt użytego w tym roku zdjęcia – ostentacja, z jaką w Polsce wiele osób publicznych chwali się „obchodzeniem święta Chanuka”, wzbudza potężne kontrowersje.