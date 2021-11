Prawo do broni jest tu ograniczone. Mimo to 15-latek zabił trzy osoby i ranił sześć [VIDEO]

Co najmniej trzy osoby zginęły, a sześć zostało rannych w strzelaninie w szkole średniej Oxford High School w miejscowości Oxford Township w stanie Michigan – poinformowało biuro miejscowego szeryfa. Policja ujęła 15-letniego ucznia szkoły podejrzanego o dokonanie zbrodni.

Jak podała telewizja CNN, trzy ofiary śmiertelne napastnika to uczniowie, zaś wśród rannych jest co najmniej jeden nauczyciel.

Portal Daily Breeze podaje, że sześć osób jest rannych.

Detroit, na którego przedmieściach doszło do strzelaniny, to miasto zamieszkiwane głównie przez czarną i biedną społeczność. Stan Michigan, w którym doszło do strzelaniny, należy do tych stanów, w których prawo do broni jest ograniczone.

3 students shot dead at Oxford High School, 6 injured https://t.co/AEYcXtYnUG — Daily Breeze (@DailyBreezeNews) November 30, 2021

4-6 people have been reported injured in a shooting at Oxford High School in suburban Detroit. Suspected shooter is in custody, per Oakland County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/27ZXiChSfW — The Recount (@therecount) November 30, 2021

Źródło: PAP, NCzas