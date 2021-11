Absurd goni absurd. Niedzielski „wyjaśnia”, jak przedsiębiorcy mają sprawdzać paszporty covidowe bez podstawy prawnej

„Minister pandemii” Adam Niedzielski był gościem w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24. Polityk przedstawiał pokrętne tłumaczenia dotyczące weryfikacji paszportów covidowych przez przedsiębiorców. Od 1 grudnia rząd bowiem na nich przerzuca obowiązek udowodnienia, że osoby, które są ponad limit, mają paszporty. Nie ma jednak żadnej podstawy prawnej na to pozwalającej.

– Dlaczego nie ma prawa, które obliguje do sprawdzania paszportu covidowego? – pytał Konrad Piasecki.

– Nie. Tutaj pozwoli pan, że ja wyjaśnię to troszkę bardziej dokładnie. W tej chwili mamy taką sytuację, że nie ma podstawy prawnej do żądania takiego certyfikatu. Ale z drugiej strony jest wystraczająca przestrzeń, jeżeli chodzi o regulacje, która mówi, że w przypadku, jeżeli mamy np. 50-procentowy limit zapełnienia kina i ten limit jest osiągany, to kolejne bilety powinny być sprzedawane tylko i wyłącznie za okazaniem paszportu. Jeżeli ten paszport nie jest okazany, to te bilety nie powinny być sprzedawane – oświadczył Niedzielski.

Piasecki przypomniał, że sam „minister pandemii” mówił, że nie ma prawa, które by pozwalało sprawdzenie paszportów.

– Jeżeli uczestnik jakiejś imprezy nie reaguje, czy nie respektuje postanowień, czy regulaminu, który jest prezentowany przez przedsiębiorcę, organizatora, to siłą rzeczy nie powinno to w ten sposób działać, ani, niezależnie od tego. Wczoraj też na konferencji, na której informowaliśmy o tym pakiecie alertowym, podaliśmy informacje, że w tej chwili sanepidy wszystkie – powiatowe, wojewódzkie – będą bardzo uważnie kontrolowały, czy te limity są przestrzegane – grzmiał w odpowiedzi Niedzielski.

– Będą wizytowały, czy są spełnione limity. Jeżeli jest restauracja i w niej będzie więcej niż 50-proc. gości, to będzie musiał przedsiębiorca udowodnić, że zweryfikował paszporty tym, którzy są ponad limitem – dodał.

Piasecki ze zdumieniem dopytywał, co jeśli przedsiębiorca oświadczy, że pytał wszystkich klientów i zadeklarowali oni, że mają paszport covidowy. – To to nie jest wystarczająca podstawa, żeby przekroczyć limit – oznajmił „minister pandemii” Adam Niedzielski.

Źródło: TVN24