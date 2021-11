Eric Zemmour zgłosił oficjalnie swoją kandydaturę na prezydenta Francji. Macron ciągle bliski reelekcji

Pisarz i dziennikarz złożył oficjalne oświadczenie w tej sprawie we wtorek 30 listopada. Ostatnio w sondażach jego popularność zmalała i spadł na trzecie miejsce za Macrona i Marine Le Pen. Ta ostatnia wzywała go do wycofania się i wsparcia jej kandydatury, jako wspólnej szansy „rodziny narodowej”.

Eric Zemmour złożył oficjalne oświadczenie za pomocą transmisji wideo na portalach społecznościowych. Jest to filmik zatytułowany „Czas na działanie”. Zemmour mówi w nim o poczuciu „wywłaszczenia” Francuzów, którzy nie poznają już swojego kraju – „kraju Wiktora Hugo, baśni Fontaine’a i wieży wiejskich kościółków”.

Uważa, że poparcie dla jego kandydatury to przeciwstawienie się zanikowi naszej cywilizacji i szansa na „zwrócenia władzy ludziom”. Skrytykował też politykę elit lewej i prawej strony.

Jego oświadczenie kończą słowa „Czas ratować Francję. (…) Dlatego zdecydowałem się kandydować na prezydenta. „

O godzinie 20:00 spodzeiwany jest wywiad z Zemmourem w stacji TF1. Zgłoszenie następuje cztery i pół miesiąca przed wyborami. Pierwsze już oficjalne spotkanie wyborcze zaplanowane jest na niedzielę 5 grudnia w sali Zénith w Paryżu.

Według ostatnich sondaży Emmanuel Macron może liczyć na 23 do 24% głosów. Marine Le Pen na 19 do 20%, a Eric Zemmour na 13-14% i jego trzeciej pozycji mógłby zagrozić Xavier Bertrand (14%), jeśłi to on zostałby wybrany już w najbliższą sobotę wspólnym kandydatem centroprawicowych Republikanów.

Po lewej stronie „Zbuntowany” Jean-Luc Mélenchon uzyskuje 10%, „Zielony” Yannick Jadot 7 do 8%, a socjalistka Anne Hidalgo – 5%.

W drugiej turze Macron zostałby ponownie wybrany we wszystkich testowanych konfiguracjach: 54/46% przeciwko Le Pen, 55/45% przeciwko Bertrandowi, 60/40% przeciwko Zemmourowi, 59/41% przeciwko Pécresse, 58/42% z Barnierem i 64/36% z Mélenchonem.

Źródło: Valeurs