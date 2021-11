Sąd Najwyższy nie zablokuje obowiązku szczepień. Niezaszprycowani pracownicy szpitali zwolnieni

Sędzia Stephen Breyer odrzucił w poniedziałek wniosek, aby Sąd Najwyższy zablokował obowiązek szczepień przeciw COVID-19 wprowadzany przez duży system szpitalny Massachusetts, Mass General Brigham.

Z prośbą o interwencję Sądu Najwyższego w tej sprawie wystąpili pracownicy Mass General Brigham, którzy złożyli wniosek do sędziego Breyera w zeszłym tygodniu.

Wniosek pracowników

Pracownicy szpitala twierdzą, że Mass General narusza ich prawa, a także uważają, iż nakaz ten narusza ich przekonania religijne lub naraża ich na „znaczne niebezpieczeństwo fizyczne lub psychiczne”.

„Po wywieraniu stałej presji na wnioskodawców, aby porzucili swoje przekonania religijne i dobre samopoczucie fizyczne, pozwany wyegzekwował swój termin dla wnioskodawców, aby naruszyli swoje szczerze wyznawane przekonania religijne lub narazili się na niebezpieczeństwo fizyczne poprzez przyjęcie szczepionki”, czytamy we wniosku.

„Decydując się nie naruszać swoich szczerze wyznawanych przekonań lub narażać się na fizyczne niebezpieczeństwo, a w rezultacie tracąc pracę, wnioskodawcy stają w obliczu ciągłej niemożności wyżywienia swoich dzieci, ciągłej utraty jakiejkolwiek praktycznej zdolności do pracy w swoich zawodach, ciągłej potencjalnej bezdomności i ciągłej znaczącej krzywdy emocjonalnej i psychologicznej”, podkreślono.

Wniosek odrzucony

W poniedziałek sąd ogłosił, że Breyer odrzucił wniosek. Sędzia odrzucił go bez skierowania sprawy do swoich kolegów sądzie, nie wyjaśniając swojego orzeczenia ani nie wzywając szpitala do odpowiedzi. Breyer nie zażądał żadnych dodatkowych informacji przed odrzuceniem wniosku pracowników.

Jako największy prywatny pracodawca w Massachusetts Mass General Brigham obejmuje około 80 tysięcy pracowników, zgodnie z informacjami na stronie internetowej szpitala.

Obowiązek szczepień wszedł w życie 5 listopada, a pracownicy, którzy nie spełniają wymogów, zostali zwolnieni, jak przekazali przeciwnicy obowiązkowych szpryc w swoim wniosku do Breyera w zeszłym tygodniu.

Wniosek został złożony do sędziego Breyera, ponieważ nadzoruje on okręg, z którego pochodzi pozew.

