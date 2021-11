W dobie koronaabsurdu. Studniówki tylko z paszportem, testem i limitami dla niezaszprycowanych?

57 proc. nauczycieli i dyrektorów szkół uważa, że nie powinno być balów ósmoklasistów i maturzystów – wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej”.

„DGP” informuje w wtorek, że aż 59 proc. zapytanych przez Ogólnopolskie Forum Nauczycieli i Dyrektorów uważa, że w obecnej sytuacji pandemicznej takich spotkań nie da się zrobić w sposób bezpieczny, ale w bezpośrednich rozmowach ze szkołami sytuacja wygląda mniej jednoznacznie.

– Z jednej strony jest w młodzieży i rodzicach wielka chęć zorganizowania imprez, bo to tradycyjna zabawa, której nie chcielibyśmy nikogo pozbawiać. Z drugiej – szybko rośnie liczba zakażeń, do tego pojawił się nowy, groźny wariant wirusa, Omikron, i zgromadzenie w jednym miejscu setek osób jest proszeniem się o tragedię – grzmiał w rozmowie z dziennikiem dyrektor jednego z największych liceów w Warszawie. Jak zaznaczono, mimo że jego szkoła od początku pandemii mierzyła się z licznymi przypadkami zakażeń wśród uczniów, studniówka będzie.

„Czy słusznie?” – pyta „DGP” i wskazuje, że uczniowie ćwiczą poloneza, mają wpłaconą zaliczkę za salę. Studniówka ma się odbyć w połowie stycznia. Umowa jest tak sformułowana, że gdyby klasy trafiły na kwarantannę lub pojawiły się nowe obostrzenia, można się z niej wycofać do siedmiu dni przed imprezą. Szkoła bazuje na odpowiedzialności maturzystów i towarzyszących im gości. I na domniemaniu, że wszyscy będą zdrowi, zaszczepieni lub z aktualnym testem.

W ankiecie dla „DGP” dyrektorzy dzielili się pomysłami, co powinno się stać, by bal studniówkowy nie stał się zarzewiem zakażeń. Padają propozycje, by obowiązywały paszporty covidowe lub aktualne testy, limity dla osób niezaszczepionych, zwłaszcza dotyczące zaproszonych gości. Zaraz jednak pojawiają się zastrzeżenia, że dziś nie ma przepisów, na których takie zasady można by oprzeć.

„Decyzja w sprawie organizacji imprezy należy do dyrektora, który powinien się konsultować z radą rodziców i kuratorium” – usłyszał dziennik w sanepidzie, który po więcej informacji odsyła do kuratoriów. Te natomiast mówią wprost: obecnie zakazu organizacji balów i studniówek nie ma. Po wczorajszych decyzjach resortu zdrowia zmniejszy się tylko limit uczestników – do 1 grudnia może to być 100, a nie, jak wcześniej, 150 osób, przy czym nie liczy się osób w pełni zaszczepionych.

Źródło: PAP