Działacz partii KORWiN ożenił się z 18-latką. JKM: „Kobieta powinna wychodzić za mąż w wieku 17 lat”

Karol Wilkosz, działacz partii KORWiN, wziął niedawno ślub z Wiktorią Wilkosz – 18 latką promującą w Internecie konserwatywne wartości wśród kobiet. Internauci atakuję młodą parę ze względu na 11 lat, które ich dzieli. Prezes Janusz Korwin-Mikke również odniósł się do sprawy. Lider wolnościowego skrzydła Konfederacji twierdzi, że różnica wieku między kobietą a mężczyzną powinna być jeszcze większa.

– Patrzcie jak Lewaków boli, że wziąłem ślub z 11 lat młodszą Wiktorią – pisze Karol Wilkosz.

– Czyli 15 latka uprawiająca seks z kim popadnie czy dokonująca aborcji to normalność, ale 18 latka decydująca się na ślub (i to hetereoseksualny) to już patologia? – pyta działacz partii KORWiN.

Żeby dolać oliwy do ognia wolnościowiec dodaje: – Zdradzę wam więcej, czekaliśmy do ślubu.

Do sprawy postanowił odnieść się także prezes partii KORWiN, a zarazem lider wolnościowego skrzydła Konfederacji i poseł – Janusz Korwin-Mikke.

Legendarny wolnościowiec ma odmienne poglądy niż hejtujący. Według polityka różnica wieku mogłaby być jeszcze większa.

– Nie rozumiem oburzenia. Kobieta powinna wychodzić za mąż w wieku 17 lat, bo dojrzewają wcześniej. A 29 dla mężczyzny to na ogół nieco za mało. Niestety Polska pełna jest małżeństw równolatków, które stanowią jedno z największych nieszczęść społecznych… – pisze Korwin-Mikke.