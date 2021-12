Dziambor u Sommera: „To, że my się z tego śmiejemy, to jest STRASZNE” [VIDEO]

Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i lider struktur partii KORWiN na Kaszubach, był gościem Tomasza Sommera na jego nowym kanale – Tomasz Sommer DELTA. Jednym z poruszanych tematów była inflacja, która w Polsce rośnie w zatrważającym tempie.

– Ciekawie to będzie za tydzień, bo za tydzień tarcza antyinflacyjna. No i pytanie w jakim kształcie ona przejdzie ostatecznie. No bo oni [PiS] chcą ją teraz uchwalić, żeby ona teraz funkcjonowała zaraz – mówił Artur Dziambor u Tomasz Sommera.

– Te zapowiedzi, które są, są do momentu tej części osłonowej, czyli tej gotówki wypłacanej ludziom znowu w formie łapówki dla wyborców, wszystko jest dobrze – uważa poseł z Gdyni. – Te wszystkie inne pomysły w stylu obniżania podatków i likwidowania to jest coś, na co my się możemy zgodzić – powiedział poseł.

– Chociaż nie koniecznie na okresowe. My tam będziemy poprawki składali, żeby to było już na stałe, a nie na 3 miesiące – zapowiedział wolnościowiec.

Dziambor dodał, że jeszcze ciekawiej będzie za dwa tygodnie ponieważ „jest budżet, który będzie przegłosowywany przecież”.

– Ale jakie nadwyżki tutaj są! – krzyknął ironicznie Tomasz Sommer.

– 50 miliardów – powiedział Artur Dziambor. – Pytanie skąd oni biorą te nadwyżki.

– No ja wiem, to z inflacji – powiedział Sommer.

Dalej panowie wyśmiewali wszystkie przechwałki rządu i ZUS-u, że udało im się aż tyle pieniędzy wygospodarować, choć wiadomo, że nadwyżki wynikają właśnie z kryzysu i z rujnującej Polaków inflacji.

– To, że my się z tego śmiejemy słuchaj, to jest straszne – stwierdził Artur Dziambor.

W całej rozmowie poruszono jeszcze wiele innych ciekawych wątków. Zachęcamy do subskrybowania nowego kanału Tomasza Sommera. Poprzedni padł ofiarą cenzury YouTube’a: