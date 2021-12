Korwin-Mikke: Chcę zadać pytanie rządowi, czy on nie widzi pewnej śmieszności [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke, lider wolnościowego skrzydła Konfederacji i prezes partii KORWiN, wystąpił 30 listopada w Sejmie z klasycznie wolnościowym przekazem. Polityk pokazał rządowi absurdy polskiego prawa i zaapelował o więcej wolności dla obywateli.

– Chcę zadać pytanie rządowi, czy on nie widzi pewnej śmieszności w tych wszystkich ograniczeniach, że na przykład pszczelarz, który ma dziesięć uli, to będzie mógł produkować z tego miód pitny, a jak ma dziewięć uli, ale większych, to już nie może – mówił w Sejmie Janusz Korwin-Mikke.

– Otóż były takie czasy, kiedy wymyślono samochody i wtedy przed samochodem musiał biec chłopiec z czerwoną chorągiewką. Po jakimś czasie te ograniczenia zlikwidowano – powiedział legendarny wolnościowiec.

– Otóż pytanie dlaczego nie można w ogóle ograniczyć tych ograniczeń? Dlaczego na przykład jedni mogą dawać swoje wina bezpośrednio gdzieś tam w restauracji, a drudzy muszą poprzez hurtownie, a nie tak? – pytał nestor polskiej prawicy.

– Ograniczenia są po prostu całkowicie absurdalne – stwierdził Korwin-Mikke.

Na koniec Janusz Korwin-Mikke powiedział, że „domagamy się poszerzenia wolności obywatelskiej”.

Źródło: NCzas