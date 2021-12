Obowiązek szczepień w całej UE. Von der Leyen: „Jest zrozumiałe i właściwe, żeby prowadzić tę dyskusję”

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w środę na konferencji prasowej w Brukseli, że dyskusja na temat ewentualnych obowiązkowych szczepień na Covid-19 w Unii Europejskiej powinna być prowadzona, ale jest to wyłączna kompetencja państw członkowskich.

Von der Leyen odpowiadała na pytanie jednej z dziennikarek o przymus szczepień i propozycje greckiego rządu, by karać grzywną w wysokości 100 euro osoby powyżej 60 roku życia, które nie zaszczepią się do połowy stycznia 2022 r.

– Jest to wyłączna kompetencja państw członkowskich. Nie mogę dawać w tej sprawie żadnych rekomendacji. Jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, gdyby 2-3 lata temu ktoś mnie zapytał, nigdy bym nie pomyślała, że mogę być świadkiem sytuacji, w której (…) mamy tę okropną pandemię, mamy szczepienia ratujące życie, ale nie są one wszędzie adekwatnie stosowane (…). Jest zrozumiałe i właściwe, żeby prowadzić tę dyskusję, jak możemy zachęcać i potencjalnie myśleć o obowiązkowych szczepieniach w Unii Europejskiej. To wymaga dyskusji. To wymaga wspólnego podejścia – oświadczyła szefowa KE.

Dopytywana o sens istnienia unijnych paszportów sanitarnych wobec wprowadzania przez jedne państwa, i rozważania przez inne, obowiązku testów, Ursula von der Leyen podkreśliła, że cyfrowe zaświadczenia UE są historią sukcesu i są „niezbędne do pokonania pandemii”.

