Sośnierz OSTRO o sanitarystach: „To jest dyskusja z foliarzami” [VIDEO]

Podczas posiedzenia Sejmu Dobromir Sośnierz zaapelował o zaprzestanie nagonki na obywateli sceptycznych wobec szprycowania. W jego ocenie zaczyna to bowiem przypominać „polowanie na czarownice”.

– Trudno przejść obojętnie obok tych absurdalnych głosów, które tutaj się pojawiają, wokół tej całej absurdalnej dyskusji rozpoczynanej przez posłankę przemawiającą w masce na mównicy po tym jak 60 badań wyszło na ten temat, że te maski nic nie dają. Ludzie, którzy nie przyjmują do wiadomości faktów naukowych, żonglują danymi naukowymi nie powinni być poważnie traktowani i poważnie wysłuchiwani – mówił w Sejmie Dobromir Sośnierz.

– To jest dyskusja z foliarzami, którzy wierzą, że foliowa czapeczka ich ochroni przed promieniowaniem 5G – ironizował poseł Konfederacji.

Polityk przypomniał też „nieścisłości” związane ze statystykami covidowymi, wykorzystywanymi w rządowej propagandzie.

– Przestańmy słuchać ludzi, którzy szczują po prostu na część społeczeństwa. Ale w tym szczuciu bierze udział również pan minister żonglując danymi, że rzekomo 94 proc. to są zgony niezaszczepionych – no chyba od początku epidemii, panie ministrze. Bo między 22 a 29 października przykładowo 156 zmarło zaszczepionych, 360 niezaszczepionych. Jedna trzecia to są zaszczepieni, więc skąd te dane? Jak pan to liczy? – dopytywał Sośnierz.

– Przestańmy szczuć na część społeczeństwa (…), to się robi polowanie na czarownice. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że otyli albo nadużywający tytoniu zapychają miejsca pozostałym i szczuć na nich taką nagonką z mediów. Dajmy sobie spokój z tym – zaapelował poseł Konfederacji.