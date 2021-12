Szpryc-propagandowe ulotki trafią do szkół. Rzecznik Niedzielskiego liczy, że dyrektorzy roześlą je do rodziców

Do szkół rozesłany zostanie list ministrów zdrowia Adama Niedzielskiego i edukacji i nauki Przemysława Czarnika o szczepieniach dzieci przeciw COVID-19. Szkoły przez dziennik elektroniczny prześlą go do wszystkich rodziców – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W ostatnich dniach media nagle informują o dużej liczbie dzieci chorych na COVID-19. Nagle, bo jeszcze kilka miesięcy temu tego typu informacje można było policzyć na palcach jednej lub dwóch rąk.

Wzmożenie informacyjne o zakażeniach i hospitalizacjach wśród dzieci nastąpiło, gdy ogłoszono, że zaczynamy szczepić dzieci od 5. roku wzwyż. Niesamowita koincydencja czasowa.

Rzecznik resortu Niedzielskiego zapowiedział, że będzie przeprowadzona szeroka akcja propagandowa, a do wszystkich szkół oraz rodziców dzieci wysłane zostaną odpowiednie ulotki.

– Dzisiaj zostanie podpisany list, zarówno przez ministra Adama Niedzielskiego i ministra Przemysława Czarnka, który zostanie rozesłany do dyrektorów szkół. Liczymy, że przez dyrektorów szkół zostanie rozesłany w ramach dziennika elektronicznego w wszystkich rodziców – powiedział Andrusiewicz.

– W tym liście jest dosyć jasno wskazane co dają nam szczepienia. Jest dosyć jasno pokazane, ile dzieci w tej chwili choruje na covid, jak często niestety mamy do czynienia z hospitalizacją w ciężkim przebiegu covidu u dzieci oraz jak skuteczne i bezpieczne są szczepionki – kontynuował rzecznik Niedzielskiego.

– To jest jedyna droga. Jedyna droga to apelowanie do rodziców o szczepienie dzieci, na pewno nie jest żadnym rozwiązaniem zamykanie edukacji dla dzieci niezaszczepionych – zaznaczył.

Dostawa do Polski szczepionek dla dzieci spodziewana jest w dniach 13-15 grudnia.

– Chcielibyśmy, by przed świętami szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat ruszyły – podkreślił Andrusiewicz.