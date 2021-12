Aktor Alec Baldwin rozpłakał się w czasie wywiadu. „Nie pociągnąłem za spust”

– Była kimś, kogo kochali wszyscy, którzy z nią pracowali, była lubiana przez wszystkich, z którymi pracowała, i podziwiana – mówi Baldwin o Hutchins we fragmencie wywiadu opublikowanym na Twitterze.

Aktor płakał w trakcie rozmowy.

Sprawę śmiertelnego postrzelenia, do którego doszło na planie filmowym, opisujemy o samego początku na NCzas.com:

– Nawet teraz nie mogę uwierzyć w to co się stało. To nie wydaje mi się realne – dodał Baldwin.

EXCLUSIVE: Alec Baldwin. The first interview since the fatal accident on the set of the movie ‘Rust’.

The emotional @ABC News Special with @GStephanopoulos breaks tomorrow night at 8/7c on ABC – streaming later that evening on @Hulu. pic.twitter.com/q7QD1vesUX

— 20/20 (@ABC2020) December 1, 2021