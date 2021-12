Arktyka znów zamarza. Najwięcej lodu na Oceanie Arktycznym od początku stulecia

Arktyka znów zaczęła zamarzać. 2021 rok może zapisać się w najnowszej historii jako rok z największym zasięgiem lodu na Oceanie Arktycznym od 20 lat.

Zasięg pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym przekroczył już 10 milionów kilometrów kwadratowych. To największy zamarznięty obszar od 7 lat. Przewyższa także średnią z lat 2011-2020.

Rok się jednak jeszcze nie skończył, a do sylwestra lodu będzie tylko przybywać. Jeśli trend się utrzyma, to najpewniej do końca roku zostanie pobity rekord tego stulecia.

Już w tym momencie zasięg lodu jest taki, jaki odnotowywano na Oceanie Arktyczny jedynie przed 2006 rokiem.

Licząc cały zasięg pokrywy lodowej, to jest on jednym z najwyższych od lat 90. Mimo to naukowcy zajmujący się teorią o globalnym ociepleniu podtrzymują, że klimat się ociepla i jest to, w ich opinii, wina człowieka.

Twierdzą nawet, że obecne ochłodzenie jest jednym z symptomów globalnego ocieplenia.

Źródło: TwojaPogoda.pl / NSIDC.