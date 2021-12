Długie ręce ruchu BLM. Kyle Rittenhouse niewinny, ale dopadają go prześladowania „antyrasistów”

Kyle Rittenhouse, który z bronią w ręku przeciwstawił się bandytom demolującym miasto w rozruchach wywołanych przez ruch Black Lives Matter, został przez sąd uniewinniony. Dla jednych stał się bohaterem, dla innych znienawidzonym „rasistą” i białym „supramatystą”.

Przypomnijmy, że 25 sierpnia 2020 r. Kyle Howard Rittenhouse, 17-latek z Antioch w stanie Illinois, śmiertelnie zastrzelił dwóch mężczyzn i zranił innego w Kenosha w stanie Wisconsin w obronie własnej. Znalazł się tam, by przeciwstawić się grabieży mienia.

W wielu amerykańskich miastach odbyły się protesty przeciw decyzji ławników, którzy w głośnym procesie w mieście Kenosha stwierdzili, że nastolatek jest niewinny wszelkich stawianych mu zarzutów.

Niektórzy obiecali mu zemstę. Rittenhouse zrezygnował ze studiów na Uniwersytecie Stanowym Arizony (ASU), o czym poinformowała administracja kampusu. Specjalnie to nie dziwi, bo działające tu lewackie grupy studentów groziły mu zemstą i doprowadzeniem do wyrzucenia ze studiów.

Podczas procesu 10 listopada, oskarżony nastolatek ujawnił, że zapisał się na studia pielęgniarskie na ASU. Uniwersytet potwierdził teraz, że Rittenhouse brał udział w zajęciach jako student online tylko w październiku i nie figuruje już w rejestrach uczelni.

Tymczasem uniwersyteckie organizacje lewackie na apel stowarzyszenia „Studentów na rzecz Socjalizmu ASU” zaplanowały więc, który miał doprowadzić do wywarcia presji na wyrzucenie Rittenhouse z uczelni. Oskarżyli go o wyznawanie „białej supremacji”. Chcą zamknąć niewinnemu człowiekowi możliwość dalszego kształcenia się, co w zrewoltowanym świecie akademickim USA może się im skutecznie udać.

Protestujący w Arizonie lewaccy aktywiści tak się rozpędzili, że już nie tylko żądają szlabanu na naukę dla „suprematysty”, ale chcą, by uniwersytet wydał osobne oświadczenie potępiające „białą supremację” i uznające Rittenhouse za „rasistowskiego mordercę”. Sąd sądem, ale sprawiedliwość, jak widać, ma być po ich stronie…

Lewackie organizacje twierdzą, że werdykt sądu o niewinności nastolatka wynika z „wadliwego systemu sprawiedliwości, a Kyle Rittenhouse nadal jest winny w oczach ludzi”. Dodali też, że chcą „chronić studentów przed brutalnym i żądnym krwi mordercą”.

Sam Rittenhouse w wywiadzie dla Fox News mówił, że ma nadzieję studiować pielęgniarstwo lub prawo na ASU. Problem w tym, czy mu pozwolą…

Źródło: New York Post