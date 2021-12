Dr Hałat o polityce covidowej PiS: „Polska racja stanu jest gwałcona w tej sytuacji”

– Stosunek państwa polskiego wobec zjawiska, jakim jest Covid-19, powinien być zgodny z polską racją stanu, bo trudno sobie wyobrazić, żeby państwo polskie reprezentowało cudzą rację stanu – stwierdził dr Zbigniew Hałat w telewizji wrealu24.

– A więc musimy wypracować tę polską rację stanu. Jeżeli wszystko przebiega obecnie w polityce pod hasłem „Nowego Ładu”, jeżeli mamy zapowiedzi od dawna szerzone przez dyrektorów tego ładu – światowych, globalnych – co państwo polskie ma wykonać, a nie jest to uzgodnione z Polakami, nie było żadnego referendum, nie było żadnego głosowania nad „Nowym Ładem” – kontynuował ekspert.

– Musimy się zatem z tym pogodzić, że ta polska racja stanu jest gwałcona w tej sytuacji. I to, co do tego nie ma wątpliwości, tego się nie da przekierować na sprawy medyczne, to jest czysta polityka po prostu. A w związku z tym, jeżeli szukamy powodów, takich a nie innych zachowań rządzących w Polsce ludzi, to musimy się pytać o dyrektywy, które otrzymują od dawna na spotkaniach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, które dzisiaj są czynione pod presją przekazu telewizyjnego – dodaje lekarz.

– Robiono wszystko, żeby tak pokierować opinia medyczną, żeby wykazać, że te leki, które były dostępne, począwszy od hydroksycholorochiny przez amantadynę, po ostatnio iwermektynę – że one są nieskuteczne, a zwłaszcza wtedy, kiedy człowieka już pod respiratorem próbowano, udawano, że się leczy tymi lekami, zamiast zrobić to w czasie wstępnej choroby, we wczesnej fazie – twierdzi dr Hałat.

Cytowane wypowiedzi, to wyłącznie opinie lekarza.

Źródło: wolnosc.tv