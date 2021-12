Tajemniczy nagły zgon 19-letniej mistrzyni Europy. „Nie możemy zrozumieć, co mogło się stać z jej zdrowiem”

Nie żyje 19-letnia Rosjanka, Aryna Biktimirowa, która niedawno zdobyła złoty medal mistrzostw Europy w taekwondo. Nie podano, co było przyczyną nagłego zgonu zawodniczki.

Biktimirowa zdobyła złoty medal podczas odbywających się w październiku w Grecji mistrzostw Europy w taekwondo. Jak podkreślał jej trener Daniel Gorbunow, kiedy 19-latka została przebadana przed mistrzostwami, była całkowicie zdrowa.

– Nie możemy zrozumieć, co mogło się stać z jej zdrowiem. Aryna nie miała żadnych przewlekłych chorób. Przed każdymi zawodami sportowcy są badani – podkreślił na łamach kp.ru. – To, co się stało, jest dla nas szokujące – dodał.

Zawodniczka zmarła w środę 1 grudnia, jak podają media, w domu w swoim rodzinnym mieście – Permie, gdzie także studiowała. 19-latka miała najpierw stracić przytomność, a potem przestać oddychać. Mimo akcji reanimacyjnej, lekarzom nie udało się jej uratować.

Rodzina zmarłej w rozmowie z rosyjskim medium podkreślała, że niedawno dziewczyna spędziła dzień wolny w domu. Wówczas nie zgłaszała jednak złego samopoczucia. Z doniesień wynika, że tuż przed zgonem miała świszczący oddech.

Uniwersyteccy trenerzy Biktimirowej opisali jej śmierć jako „ogromną stratę”. Jak mówili, otrzymywali telefony z kondolencjami z całego kraju.

– Była prawdziwą gwiazdą. Nie tylko w sporcie, ale także w muzyce i nauce. Wybrała dla siebie niestandardowy zawód, marzyła o zostaniu radiofizykiem. Miała przed sobą wspaniałą przyszłość – zaznaczyli.

Źródło: sport.pl