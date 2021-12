Badania ONZ ujawniły, że zmiany klimatyczne nie są odpowiedzialne za głód na Madagaskarze

To nie żart. Właśnie na takie badania, które mają potwierdzać, że zło całego świata wynika ze „zmian klimatycznych” ONZ marnotrawi olbrzymie pieniądze, które mogłyby służyć na pomoc. W przypadku Madagaskaru jednak coś poszło nie tak. Może naukowcy po prostu nie chcieli się zbłaźnić…

Agendy ONZ wielokrotnie określały zależność kryzysu na wyspie od zmian klimatu. Miał to być modelowy przykład „klęski głodu wywołanej globalnym ociepleniem spowodowanym z kolei działalnością człowieka”.

Opublikowane 2 grudnia badanie stwierdza jednak, że „globalne ocieplenie odegrało tylko minimalną rolę w klęsce głodu, która nawiedziła Madagaskar”. Z wcześniejszymi tezami zgadza się tylko to, że południową część tej wyspy na Oceanie Indyjskim nawiedziła niespotykana od kilkudziesięciu lat susza.

Z badania przeprowadzonego przez World Weather Attribution, sieć naukowców, którzy byli pionierami w przypisywaniu ekstremalnych zdarzeń zmianom klimatu, wynika, że podczas ostatnich dwóch okresów monsunowych (2019-2020 i 2020-2021) ilość deszczu była o 60% mniejsza, niż normalnie.

Według szacunków WWA taki deficyt opadów jednak się co pewien czas zdarza. Na podstawie obserwacji modeli klimatycznych prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia „nie wzrosło znacząco” akurat z powodu działalności człowieka – stwierdzili naukowcy.

Zadaje to kłam np. narracji agendy ONZ jaką jest Światowy Program Żywnościowy (WFP). Teza o „ociepleniu klimatu” była też wygodna dla ukrycia nieudolności rządu Madagskaru i domagania się nadzwyczajnych funduszy pomocowych. „Moi rodacy znoszą żniwo kryzysu klimatycznego, w którym nie zawinili” – grzmiał w listopadzie prezydent Madagaskaru Andry Rajoelina podczas COP26 w Glasgow.

Tymczasem naukowcy mówią wyraźnie, że jeśli nawet istnieje tu jakiś wpływ zmian klimatycznych, to jest on minimalny. Obrońcy nowej religii mówią, że to nic nie zmienia, klęska i tak dotknie z tego powodu wyspę, z tym, że później.

Na razie uznano, że głód na Madagaskarze jest spowodowany suszą związaną z możliwością wystąpienia „naturalnych zmian klimatycznych” i po prostu zacofaną infrastrukturą kraju.

Źródło: France Info