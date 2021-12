BLACKOUT. Co warto mieć w domu, gdy wyłączą nam prąd?

Raz po raz straszą nas blackoutem, czyli długotrwałymi przerwami w dostawie prądu. Na tego typu uciążliwości przygotowuje się wiele państw Unii Europejskiej. Co warto mieć w domu na taką przykrą ewentualność?

Choć polskie instytucje państwowe zapewniają, że nic nam nie grozi, to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i tak opublikowało zalecenia jak przygotować się do ewentualnego blackoutu.

Blackout, czyli rozległa awaria zasilania przekładająca się na brak prądu w całym regionie, może być powodowany problemami technicznymi, brakiem paliwa, awariami elektrowni etc.

Państwa takie jak jak Austria, Niemcy, Szwajcaria czy Hiszpania prowadzą już przygotowania na wypadek przerw w dostawach prądu.

W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) zapewniło, że „Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) działa stabilnie i bez zakłóceń, a funkcjonowanie KSE nadzorują Polskie Sieci Elektroenergetyczne”.

Niby więc nie ma się czym martwić, a jednocześnie RCB opublikowało post z informacją co należy zrobić, by przygotować się do przerw w dostawie prądu:

Czy wiesz, co zrobić w sytuacji #blackout ?

🔦 Latarkę, świece, apteczkę i dokumenty trzymaj w łatwo dostępnym miejscu.

🔋 Wyposaż się przenośną ładowarkę – tzw. POWERBANK.

🍵 Zabezpiecz zapasy jedzenia, które nie wymaga prądu przy przechowywaniu i przygotowywaniu. pic.twitter.com/FARb4yEjnC — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) December 2, 2021

Na wypadek długotrwałych przerw w dostawie prądu warto ponadto mieć w domu:

– zapas wody pitnej,

– latarkę,

– baterie,

– świece (powinny być używane dopiero, gdy nie ma możliwości skorzystania z baterii – chodzi o ograniczenie ryzyka pożaru)

– zapałki,

– radio tranzystorowe,

– apteczkę pierwszej pomocy,

– żywność w puszkach i produkty o długim terminie ważności.

Źródło: RCB, NCzas