Cejrowski o III WOJNIE ŚWIATOWEJ. „Rozpoczęła się, tylko jeszcze daty nie znamy” [VIDEO]

Na antenie Radia WNET Wojciech Cejrowski mówił o III wojnie światowej. Zdaniem publicysty ona już nadeszła. Ujawnił, co według niego jest punktem początkowym III światowego konfliktu.

Pytany, czy w USA myśli się o III wojnie światowej Wojciech Cejrowski stwierdził, że „to zależy, kto jak myśli o świecie, ale tak”.

– III wojna światowa? Żyjemy nią odkąd zakończyła się II i miała przeróżne okresy – okres zimnej wojny był, kiedy wszyscy oczekiwali, że lada chwila wybuchnie konflikt nuklearny, a teraz mamy III wojnę światową, która się rozpoczęła, tylko jeszcze daty nie znamy – wskazał.

– To jest pewnie tak, jak z I wojną światową, że datę się wyznaczy w trakcie konfliktu albo po. Wybierze się jakiś punkt, w którym to się zaczęło – zaznaczył publicysta.

Wojciech Cejrowski wyjaśnił też, o co toczy się gra. – To jest wojna Chin o panowanie nad światem i Chiny dopuszczają coś takiego, że część rozgardiaszu będzie za nich – za Chiny – wykonywał np. Putin albo Białoruś albo jakieś inne kraje w Afryce, ktoś będzie bałaganił. Część bałaganu wykona ONZ. Chiny dopuszczają coś takiego, potem się zajmą przejmowaniem całej reszty świata, a na razie muszą pokonać przeciwnika, którym są Stany Zjednoczone i oni tam mają datę wyznaczoną hegemonii swojej – powiedział.

– Na 100-lecie Komunistycznej Partii Chin chcą coś dużego ogłosić, więc wojna z Chinami trwa. Ja bym za punkt startowy tej wojny, III światowej, wybrał laboratorium wojskowe broni biologicznej w Wuhan, które stworzyło wirusa, wypuściło po świecie i w tę grę gramy teraz – stwierdził Cejrowski.

Padło też pytanie, „kto będzie walczył po naszej stronie?”.

– O Polskę nie będzie walczył nikt. To się trzeba pożegnać z tym, że NATO istniało. Owszem, kiedyś istniało, kiedy tam byli ci członkowie ze starej Unii – tak to nazwijmy – mówił. Jak podkreślił, wszystko się zmieniło „kiedy zaczęto przyjmować nowych do NATO”. – To była jeszcze taka rozgrywka z upadłym Związkiem Sowieckim, że to my wam teraz pokażemy, symbolicznie wam pokażemy, że przyjmujemy nowych – mówił.

– Putin sięgnie po to, co tylko chce. Już sięgnął po Ukrainę. Może to byłaby data wybuchu III wojny światowej. Ale to jest wojna, moim zdaniem, chińska o panowanie nad całym światem. I albo będziesz wasalem chińskim, karnie będziesz chylił czoła i cesarzowi całował rzemyki u sandałów albo cię pokonamy i zniszczymy i wtedy zajmiemy twoje terytorium – kontynuował Cejrowski.

– Unia Europejska sama popełnia samobójstwo, wiec sama sobie też nic nie pomoże – skwitował.

– A Stany Zjednoczone mają szansę się wybić na niepodległość z tego, co mamy teraz. Teraz mamy „Let’s go Brandon”. Mamy prezydenta „Brandona”, który właściwie jest Breżniewem amerykańskim, bo Breżniew też wychodził na te defilady, nic nie kojarzył, wystawiali go tam, siedział albo stał, nie wiadomo, szturchnęli go czasami w łokieć, to ręką kiwnął. No to z Bidenem jest podobnie. W tragicznym jest stanie ten staruszek – mówił Wojciech Cejrowski.