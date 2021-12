Niedzielski chce obowiązkowych szczepień. Kto na początek?

Minister zdrowia Adam Niedzielski chciałby wprowadzić w Polsce obowiązek szczepień – na początek dla wybranych grup społecznych. Wskazał trzy.

Niedzielski w piątkowy poranek gościł w Polsat News, gdzie referował covidową sytuację.

Jedno z pytań brzmiało, czy Polska powinna wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19. Niedzielski przyznał, że jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Dla niektórych.

– Ja uważam jednak, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej z jednej strony narażone, a z drugiej też odpowiadają w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, to z punktu widzenia mojego te grupy rzeczywiście powinny podlegać obowiązkowi szczepień – powiedział.

Dopytywany, czy taki obowiązek miałby dotyczyć medyków i nauczycieli, Niedzielski potwierdził. – Nauczyciele też – powiedział.

Ocenił, że obowiązkowe szczepienia powinny dotyczyć także służb mundurowych „ze względu na pełnione obowiązki”.

Uściślając – na początek Niedzielski obowiązkowe szczepienia zaordynowałby medykom, nauczycielom i służbom mundurowym.

Zdaniem ministra nie ma natomiast konieczności objęcia obowiązkiem szczepień pracowników handlu.

Oczywiście na razie nie ma takiej konieczności. Niedzielski słynny jest z tego, że zmienia zdanie jak rękawiczki. Przypomnijmy, że jeszcze w sierpniu czy we wrześniu mówił, że nie ma w planach podawania trzeciej (przypominającej) dawki szczepionki przeciwko COVID-19 wszystkim, a dziś szczepienia trzecią (przypominającą) dawką idą pełną parą. Inny przykład – 25 listopada minister zdrowia przekonywał, że restrykcje są nieskuteczne w walce z COVID-19, po czym 29 listopada ogłosił nowe restrykcje mające zwalczyć COVID-19.