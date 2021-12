Tak budowane jest lobby żydowskie w USA? Rosowski u Sommera: „W synagodze każdy musi dać 100 dolarów” [VIDEO]

Gościem Tomasza Sommera na nowym kanale na YouTubie „Tomasz Sommer DELTA” był Witek Rosowski. Rozmówca redaktora naczelnego „Najwyższego Czasu!” mówił o tym, jak według niego, budowane jest lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych.

– W synagodze […] rabaj wtedy mówi: „To zanim wyjdziecie, to tutaj jest dwóch panów i trzeba dać tam po 100 dolarów od każdego, każdy musi dać, na budowanie lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych – twierdzi Rosowski.

– I każdy musi dać, bo jak nie da 100 dolarów, to jest zapisywane, to po prostu ma przechlapane w swoim środowisku i już do synagogi nie pójdzie, bo go nie wpuszczą – powiedział rozmówca redaktora naczelnego „Najwyższego Czasu!”.

– Jak to? Do synagogi go nie wpuszczą? – pytał zdziwiony Tomasz Sommer.

– Nie! To jest terrorystyczny mechanizm, który tak działa. Ja mam znajome Polki, które wyszły za Żydów i one mi opowiadają, że im do domów przychodzą. Do domu przychodzą [i mówią]: „Słuchaj, ty musisz dać pieniądze na budowanie lobby żydowskiego, bo jak nie będziesz miał przechlapane” – twierdz Witek Rosowski.

– To wynika z tego, że Izrael ciągle uważa – i oni wśród swoich, a nie tylko na zewnątrz – nakręcają relację, że oni są ciągle w stanie wojny. Więc tutaj jest wyższa konieczność: „Musisz dać kasę – nawet jeśli jedzenia nie kupisz, na dzieci nie będziesz miał, ale na cel kasę musisz dać” – uważa Rosowski.

W rozmowie poruszono również wiele innych wątków. Cała rozmowa dostępna jest na kanale Tomasz Sommer DELTA. Poprzedni kanał Tomasza Sommera padł ofiarą cenzury YouTuba.