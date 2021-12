Znany polski pisarz woli umrzeć, niż się zaszczepić. „Jestem żołnierzem wolności”

Konrad T. Lewandowski, znany polski pisarz fantasy, wykształcenia inżynier chemik i doktor filozofii, nie zamierza szczepić się na covid. Twierdzi, że „woli umrzeć”.

Autor Sagi o kotołaku, cyklu Diabłu ogarek, Narzeczonej z Kociewia i wielu poczytnych powieści i opowiadań nie zamierza się szczepić – nawet jeśli miałby przez to umrzeć. Lewandowski odmawia zaszczepienia się na covid w imię swoich wolnościowych przekonań.

– Może przez to umrę, chociaż teraz czuję się bardzo dobrze, ale to jest ryzyko, które warto podjąć w imię wartości wyższych – stwierdził Lewandowski. – Żołnierz nie może myśleć o tym, że dostanie kulę, tylko o tym, w imię czego się naraża. Czuję się żołnierzem wolności, w sumie całe życie nim byłem. A całkiem niedawno patrzyłem śmierci w oczy, więc mogę uznać, że znam siebie na tyle, że wiem, co mówię – pisze pisarz.

Autor „Orła bielszego niż gołębica” uważa, że „nieszczepienie się to walka o wolność, warta ofiary z życia”.

Lewandowski pisze, że „to iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, że mam większe szanse przeżycia przy ciężkim przebiegu covid, jeśli się zaszczepię, nie jest warte zgody na brak wolności, który za tym idzie”.

– Nie zaszczepię się. Ponieważ wolność jest wartością wyższą! Warto dla wolności zaryzykować życie. Nie ja pierwszy i nie ostatni w Polsce. Zbyt wielu cynicznych łajdaków, małych i wielkich tyranów chce skorzystać z okazji epidemii by wejść nam na głowy. Dlatego mówię im: NIE – napisał.

Pisarz dodał, że jeśli umrze, to ten wpis jest jego „testamentem”.

