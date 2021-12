Premier wprowadził pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP w całym kraju. Co to oznacza?

Premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dotyczący cyberprzestrzeni na obszarze całego kraju; jest to związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021, który w poniedziałek rozpocznie się w Katowicach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę, że stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59).

„Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach” – podało RCB.

Szczyt Cyfrowy ONZ rozpocznie się 6 grudnia i potrwa do 10 grudnia pod hasłem „Internet United” (zjednoczony internet).

RCB w komunikacie wskazało, że stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. „Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych” – napisano w komunikacie.

Dodano, że instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

RCB zaznaczyło, że wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Źródło: PAP